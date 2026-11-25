25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном технологическом университете стартовал II Форум инженерных классов "Проектируем будущее". Мероприятие призвано повысить интерес учащихся к техническим специальностям, помочь им осознанно выбрать инженерную профессию, а педагогам - расширить компетенции в подготовке классов инженерной направленности, передает корреспондент БЕЛТА.



Ректор БГТУ Сергей Касперович отметил, что сегодня молодому человеку важно понять не только кем он хочет стать, но и как его будут учить, где он будет работать. "Без преувеличения скажу, что инженеры реально проектируют будущее. Благодаря вниманию правительства и Министерства образования мы видим большой рост интереса школьников к инженерной профессии, есть понимание ее востребованности. По многим нашим направлениям количество заявок на выпускников было в 3-4 раза больше, чем количество подготовленных и направляемых на работу специалистов. Эта информация приходит и в учреждения общего среднего образования. Мы видим большой рост интереса школьников к обучению в инженерных классах, где наряду с профильными предметами изучается еще факультатив, связанный с введением в инженерную профессию", - рассказал он.



Во время форума организованы практико-ориентированные занятия по направлениям подготовки университета. Школьники и педагоги также смогли познакомиться со студенческой средой и спортивной инфраструктурой вуза. В мероприятии участвуют более 200 учащихся.



Центральная часть фестиваля - мастер-классы, где школьники могут попробовать себя в разных профессиях: поработать над созданием продукции, освоить определенные технологические процессы и спроектировать новые изделия. Среди направлений - 3D-прототипирование и 3D-печать.



Учитель физики гимназии Мяделя Наталья Клуник привезла на форум свой 10-й класс. "Я не в первый раз участвую в этом форуме. Это крайне эффективная профориентационная форма работы. Ее важность трудно переоценить, потому что для ребят это отличная возможность полностью окунуться в атмосферу вуза, познакомиться с кафедрами, факультетами и специальностями. Особенно ценно то, что дети могут участвовать в мастер-классах, вручную что-то попробовать сделать и изучить детально", - подчеркнула педагог.



"Учитель вдохновила, и я решил пойти учиться в профильный класс инженерной направленности, - поделился 10-классник гимназии Мяделя Максим Барковский. - Перспектива, считаю, неплохая, после школы смогу поступить в БНТУ или БГТУ. Инженерные специальности сейчас востребованы, платят хорошо, поэтому скорее всего свяжу свою жизнь с этим направлением. У меня еще есть время подумать над более точной траекторией. На форуме интересно. Нам показали вуз, как проходят занятия, мы видели общежития. Меня как спортсмена очень интересовала спортивная база университета".



Организаторы форума также покажут школьникам недавно открытую отраслевую научно-исследовательскую лабораторию наукоемких технологий целлюлозно-бумажной, лесохимической промышленности, производства древесных плит и пластиков.



Также программой мероприятия предусмотрена диалоговая площадка "Открытый микрофон. Региональные аспекты функционирования профильных групп инженерной направленности. Возможность, перспективы, развитие. Как повысить престиж инженерных специальностей?".-0-