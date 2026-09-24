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Проект "Модуль" объединил молодых партийцев Беларуси и зарубежных стран

Опубликовано:

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Общество
24 сентября 2026, 18:22

Проект "Модуль" объединил молодых партийцев Беларуси и зарубежных стран

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24 сентября, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Образовательный проект "Модуль" молодежного движения "Искра" Белорусской партии "Белая Русь" проходит в Минске с 21 по 26 сентября. В нем участвуют 56 представителей молодежного движения из всех регионов Беларуси, а также 23 представителя молодежных организаций и партий из 11 зарубежных стран, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект реализуется при сотрудничестве с Академией управления при Президенте. В течение шести дней участники посещают лекции, семинары, тематические дискуссии, круглые столы, тренинги и практические занятия. В программе - вопросы партийного строительства, идеологической работы, взаимодействия со СМИ, современных коммуникаций, публичных выступлений, международного сотрудничества, а также применения искусственного интеллекта.
Председатель Молодежного штаба "Искра" Октябрьского районного отделения Могилева Белорусской партии "Белая Русь" Яна Гарбуз отметила, что участие в "Модуле" позволяет молодым людям не только получить новые знания, но и приобрести практический опыт. "Для меня участие в проекте - это школа политической зрелости. Мы изучаем идеологические процессы, практическую работу со средствами массовой информации, современные инструменты коммуникации, в том числе искусственный интеллект", - сказала она.

Заместитель руководителя штаба молодежного движения "Искра" Гомельской области Александр Чечулин рассказал, что программа "Модуля" охватывает широкий круг вопросов - от партийного строительства и развития гражданского общества до избирательного суверенитета, идеологической работы, взаимодействия с журналистами и использования генеративного искусственного интеллекта. "Для нас это возможность системно разобраться в тех направлениях, с которыми молодые люди сталкиваются в общественной работе. Важно не только получить знания, но и научиться применять их на практике", - отметил он.
Отдельное место в программе заняла встреча молодежи с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Она рассказала о работе Совета Республики, законодательном процессе, взаимодействии с гражданами и экспертным сообществом. "Законы должны идти от жизни", - подчеркнула Наталья Кочанова, говоря о необходимости учитывать реальные вопросы и проблемы граждан при подготовке законодательных решений.
Председатель Совета Республики также рассказала о работе Молодежного совета при Совете Республики. В его состав входят 128 человек. По ее словам, такой формат дает молодым людям возможность участвовать в обсуждении актуальных вопросов и одновременно получать практический опыт общественной работы. Наталья Кочанова также ответила на вопросы участников проекта, в том числе о совмещении профессиональной деятельности и семейной жизни. Она отметила важность семьи и подчеркнула, что профессиональная реализация и создание семьи могут сочетаться.

В международной части "Модуля" принимают участие молодежные делегации из России, Азербайджана, Молдовы, Лаоса, Вьетнама, Зимбабве, Мьянмы, Китая, Узбекистана, Таджикистана и Венесуэлы. Представитель Академии государственного управления Азербайджана и партии "Новый Азербайджан" Джавид Юсубов отметил положительные впечатления от пребывания в Беларуси и интерес к развитию межпартийных контактов. "Мы рассчитываем, что сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью будет развиваться и дальше. Такие встречи дают возможность лучше узнать друг друга и обсудить новые направления взаимодействия", - сказал он.
Представитель молодежного союза партии "Новый Азербайджан" Анастасия Лаврина, которая приехала в Беларусь уже в третий раз, также отметила значение молодежных контактов. По ее словам, нынешняя поездка позволяет не только познакомиться с образовательной программой "Модуля", но и обсудить новые направления сотрудничества между молодежными организациями двух стран. Отдельно она отметила встречу с Натальей Кочановой и возможность напрямую задать вопросы представителю белорусского парламента.

Представитель молодежного крыла Социалистической партии Молдовы Екатерина Медведева рассказала, что приехала в Беларусь впервые. По ее словам, участие в проекте стало для нее возможностью познакомиться с белорусской молодежью и получить представление о работе молодежных организаций. Она также отметила важность развития контактов между молодежными структурами Беларуси и Молдовы и назвала встречу с Натальей Кочановой одной из наиболее интересных частей программы.

Участники "Модуля" отдельно обсуждают использование искусственного интеллекта в общественной и информационной работе. При этом на встрече с молодежью Наталья Кочанова подчеркнула, что современные технологии могут быть полезным инструментом, но не заменяют непосредственного человеческого общения и самостоятельной работы с информацией.
Завершить образовательную программу планируется 26 сентября. В ходе заключительных мероприятий участники смогут обсудить полученные знания и опыт, а также направления дальнейшего взаимодействия молодежных организаций Беларуси и зарубежных стран.-0-

Фото Максима Гучека
Теги
Беларусь Белорусская партия "Белая Русь" молодежь
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