Сегодня военнослужащие нескольких погрангрупп выполняют контрольную стрельбу из штатного оружия - БРДМ-2, крупнокалиберного пулемета Владимирова танкового, пулемета Калашникова танкового, а также из ручного противотанкового гранатомета, автоматического гранатомета на станке. Выполняются упражнения днем, будут и ночные стрельбы. Военнослужащим нужно поразить появляющиеся мишени - бронетранспортер противника, расчет РПГ, атакующего стрелка.

Как рассказал начальник расчета маневренной группы Лидского погранотряда, его экипаж отстрелялся из БРДМ-2 сегодня на отлично: "Впрочем, как и всегда. Подготовка у нас очень хорошая, своевременная. Стреляем два раза в месяц на больших полигонах, каждую неделю у нас на своем полигоне стрельбы из автоматов и пулеметов. Я считаю, что сегодняшний результат - это результат нашей работа, проделанной за год. Мой экипаж показал все, на что он способен". Как рассказал начальник расчета маневренной группы Лидского погранотряда, его экипаж отстрелялся из БРДМ-2 сегодня на отлично: "Впрочем, как и всегда. Подготовка у нас очень хорошая, своевременная. Стреляем два раза в месяц на больших полигонах, каждую неделю у нас на своем полигоне стрельбы из автоматов и пулеметов. Я считаю, что сегодняшний результат - это результат нашей работа, проделанной за год. Мой экипаж показал все, на что он способен".

В составе этого экипажа, к слову, братья-близнецы. Оба парня рады, что попали именно в пограничные войска. "Это почетная миссия - охранять рубежи нашей Родины. Служить интересно, всегда можно положиться на брата, не так тяжело морально, намного легче переносить всякие трудности, - поделились военнослужащие. - Результатом сегодняшним довольны. Отстрелялись отлично. Сейчас у нас есть возможность показать, чему мы научились, еще больше усовершенствовать свои навыки".-0-

Фото Леонида Щеглова

17 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. Продолжается внезапная проверка маневренных групп территориальных органов пограничной службы государственным секретариатом Совета Безопасности по распоряжению Президента Беларуси. Сегодня на полигоне "Гожский" подразделения из состава маневренных групп выполняют упражнения из штатного оружия, передает корреспондент БЕЛТА.Вчера военнослужащие маневренной группы Лидского пограничного отряда успешно выполнили задачу по подъему по тревоге, совершили марш в район выполнения задач, а также выполнили упражнение по огневой подготовке из стрелкового оружия - автомата Калашникова, пистолета Макарова, пулемета Калашникова и снайперской винтовки Драгунова."Ровно год я со своими ребятами. Это отличные парни, оба отучены на механика-водителя и наводчика, взаимозаменяемые, в случае чего могут занять любое место", - отметил начальник расчета маневренной группы Лидского погранотряда.