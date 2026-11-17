- Какие задачи стоят перед военнослужащими-пограничниками во время проверки боеготовности, рассказали в Совбезе
Сегодня военнослужащие нескольких погрангрупп выполняют контрольную стрельбу из штатного оружия - БРДМ-2, крупнокалиберного пулемета Владимирова танкового, пулемета Калашникова танкового, а также из ручного противотанкового гранатомета, автоматического гранатомета на станке. Выполняются упражнения днем, будут и ночные стрельбы. Военнослужащим нужно поразить появляющиеся мишени - бронетранспортер противника, расчет РПГ, атакующего стрелка.
Как рассказал начальник расчета маневренной группы Лидского погранотряда, его экипаж отстрелялся из БРДМ-2 сегодня на отлично: "Впрочем, как и всегда. Подготовка у нас очень хорошая, своевременная. Стреляем два раза в месяц на больших полигонах, каждую неделю у нас на своем полигоне стрельбы из автоматов и пулеметов. Я считаю, что сегодняшний результат - это результат нашей работа, проделанной за год. Мой экипаж показал все, на что он способен".
"Ровно год я со своими ребятами. Это отличные парни, оба отучены на механика-водителя и наводчика, взаимозаменяемые, в случае чего могут занять любое место", - отметил начальник расчета маневренной группы Лидского погранотряда.
В составе этого экипажа, к слову, братья-близнецы. Оба парня рады, что попали именно в пограничные войска. "Это почетная миссия - охранять рубежи нашей Родины. Служить интересно, всегда можно положиться на брата, не так тяжело морально, намного легче переносить всякие трудности, - поделились военнослужащие. - Результатом сегодняшним довольны. Отстрелялись отлично. Сейчас у нас есть возможность показать, чему мы научились, еще больше усовершенствовать свои навыки".-0-
Фото Леонида Щеглова