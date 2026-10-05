Продлить выплату пенсии на банковскую карту теперь можно онлайн - Минтруда

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продлить выплату пенсии на банковскую карту теперь можно онлайн на Портале социальной защиты. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.



В личном кабинете появился новый сервис для получателей пенсий - электронное продление заявления на выплату пенсии через банк.



За три месяца до окончания срока в личном кабинете станет доступна возможность подать заявление. Заполненное заявление автоматически поступит в управление по труду, занятости и социальной защите, где гражданин получает пенсию. Специалисты рассмотрят заявление и продлят срок выплаты пенсии через банк еще на три года. Сервис доступен гражданам, у которых открыт действующий базовый счет в банке, подчеркнули в ведомстве.



В Минтруда также напомнили, что на Портале социальной защиты можно записаться онлайн к специалистам учреждений социальной защиты: территориальных центров социального обслуживания населения (ТЦСОН), Фонда социальной защиты населения и Департамента государственной инспекции труда. Через личный кабинет можно заказать услуги социального работника, сиделки, няни и другие услуги своего ТЦСОН. Причем оформить их можно не только для себя, но и для родственников или соседей.



Также на портале есть интерактивная карта "Доступная среда". Она поможет найти больницы, аптеки, вокзалы и другие объекты социальной инфраструктуры и узнать, насколько они доступны для маломобильных граждан.-0-