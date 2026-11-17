17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Когда у государства есть своя продовольственная база, тогда в этой стране провести волнения нельзя. Протесты начинаются там, где организован дефицит, и в первую очередь продовольственный. Это подчеркнул председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание" Алексей Авдонин на инфостриме, который прошел в Минской городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.



Как отметил Алексей Авдонин, одним из ключевых вызовов в мире в ближайшие три года станет глобальный голод. "Первопричины его носят экономический, санкционный характер, разрыв логистических цепочек, но главное - последствия. В действительности голод сейчас прогнозируется и может привести к миллионам жертв в разных регионах мира. И особенность в том, что этот голод может быть управляемым и крайне выгодным корпорациям и банкам, которые в том числе держат аграрный сектор и сектор переработки сельхозпродукции", - рассказал Алексей Авдонин.



По словам эксперта, глобальный голод - это еще и механизм уничтожения лишних людей. "В результате проведения мощнейших технологических рывков, связанных с внедрением искусственного интеллекта, увольнением огромных трудовых масс, эти массы оказываются свободными, но без денег. И самым лучшим способом является либо война, либо голод, либо эпидемия. И они этот подход действительно обсуждают на многих конференциях", - отметил Алексей Авдонин.



Что касается Беларуси, то ее продовольственная безопасность, по словам эксперта, формируется не один год. Глава государства с самых первых дней своего президентства повышенное внимание уделял как раз аграрному сектору. Многие его критиковали, в первую очередь западники. Но Беларусь шла своим путем: сельское хозяйство с поддержкой государства постепенно развивалось за счет освоения новых технологий, постоянного обновления техники, строительства новых объектов. Результатом такой стратегии стало увеличение объемов производимой сельхозпродукции и продукции переработки. Сегодня Беларусь кормит не только население своей страны, но является одним из крупнейших поставщиков качественного продовольствия на внешний рынок. Это подтверждает тот факт, что выбранная стратегия была правильной, ведь ставка на свою национальную продбезопасность обеспечила Беларуси независимость и стабильность.



"Когда у государства есть своя продовольственная база, тогда в этой стране провести какие-то сильные волнения нельзя. Самый лучший способ начала любых протестов - это организация дефицита - продовольствия, хлеба, молока, мяса. Через три-четыре дня начнутся протесты. Поэтому тема продовольствия и продовольственной безопасности это в том числе и тема сохранения стабильного развития общества и государства. И этой теме надо уделять повышенное внимание", - подчеркнул эксперт.-0-