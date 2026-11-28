Ольга Гербер поделилась своими эмоциями в книге отзывов. "Я много читала художественной, документальной литературы о Великой Отечественной войне еще в юности, в школьные годы. Многие материалы, которые были сегодня представлены, мне знакомы. Но сам проект по-новому зазвучал, по-современному. Огромная благодарность организаторам, которые придумали этот проект и артистам, которые воплотили его в реальность. Эмоции захлестывают. Меня пробрало до самого сердца", - подытожила зрительница.-0- Ольга Гербер поделилась своими эмоциями в книге отзывов. "Я много читала художественной, документальной литературы о Великой Отечественной войне еще в юности, в школьные годы. Многие материалы, которые были сегодня представлены, мне знакомы. Но сам проект по-новому зазвучал, по-современному. Огромная благодарность организаторам, которые придумали этот проект и артистам, которые воплотили его в реальность. Эмоции захлестывают. Меня пробрало до самого сердца", - подытожила зрительница.-0-





Фото Татьяны Матусевич

Поэтическая основа программы - "Реквием по каждому четвертому" Анатолия Вертинского. Премьера концерта-реквиема состоялась в мае 2024 года в Москве на Поклонной горе. Серию концертов к 80-летию Великой Победы показали в апреле 2025 года в минском Дворце Республики. Постановку увидели зрители из всех областей Беларуси. В апреле 2026 проект представили в Казани, в сентябре - в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, а октябре - в Уфе, в ноябре - в Екатеринбурге.По словам генерального продюсера проекта, автора сценария Анны Лукашенко, концерт-реквием "Каждый третий" уже проехал достаточное количество российских регионов и в каждом прозвучал по-своему. С весны организаторы проекта завели новую традицию. В холле у концертного зала они выставляют книгу отзывов, в которой каждый может записать свои впечатления. Там уже написано очень много добрых слов и впечатлений от концерта, о том, какой вклад он вносит в сохранение исторической памяти."Конечно, эти отзывы для нас очень важны. Однако мы знаем, что первыми, кто встречает гостей нашего концерта, и последними, кто их провожает, являются организаторы выставок - "СБ. Беларусь сегодня", КУП "Минскхлебпром" и агентство "БЕЛТА", - именно они слышат первые отзывы зрителей, выходящих с концерта. Как правило, эти отзывы самые искренние и самые верные. И, наверное, самое частое и распространенное, что они слышат: концерт должны увидеть как можно больше людей", - сказала Анна Лукашенко.Артистов за пронзительное выступление на сцене Челябинска поблагодарили не только зрители. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер вынесли на сцену цветы. "Сегодня на выставке мы видели анкеты, истории, судьбы челябинцев, которые воевали, сражались с врагом в партизанских отряда. Наша страна, советский народ бил врага и был одним целым. И сегодня Россия и Беларусь - это пример дружбы, взаимопонимания. Президенты наших стран делают все для того, чтобы сохранять эти традиции", - заметил губернатор.У нас общая история, которая объединяет наши народы, уверена генеральный продюсер проекта. И эта история продолжается в молодом поколении, которое точно так же чувствует и сопереживают всему увиденному и на выставках, и в процессе концерта-реквиема."Есть запросы на проведение концерта-реквиема и в других городах Российской Федерации. На данный момент пока известен один город, с которым есть абсолютно точная договоренность. Это город Волгоград. Предполагается, что два показа концерта пройдут в нем в ноябре 2027 года. Для нас также будет очень важно выступить именно в этом городе, потому что даты выступления будут совпадать с датами начала великой битвы за Сталинград", - пояснила она.По мнению художественного руководителя заслуженного коллектива Беларуси Драматического театра Белорусской Армии, артиста театра и кино Артема Пинчука, в концерте-реквием в уникальный спектакль соединились песни, танцы, актерское мастерство и видеоконтент. Главная миссия артистов - донести, что наша память в первую очередь общая. Мы пережили и вспоминаем общую беду и горе, и несмотря на то, что это трагическое воспоминание, оно нас все равно объединяет."На концерт в разных городах приходят разные зрители. Это чувствуется в начале любого концерта, но когда в финале на последней песне все зрители встают - они делают это в каждом городе - то мы понимаем, что это действительно попадает в сердце, и выполняем главную цель: объединяем память, которую мы храним, определяем, что главное в нас - человечность, которую мы храним", - подчеркнул Артем Пинчук.Заслуженная артистка Беларуси Жанет напомнила, что каждый уголок белорусской земли пропитан болью, кровью, потерями, слезами. В стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. На глазах у родителей были уничтожены и убиты дети. Дети видели, как у них забирали будущее, мир, самых близких людей. Ее поколение еще застало дедов и прадедов, рассказывавших об ужасах Великой Отечественной войны, но детям сегодня важно рассказывать о прошлом и напоминать о том, что наши предки пережили."Я мама двоих детей, и прекрасно понимаю, что самое важное для меня - их счастливое детство и будущее, счастливое будущее моих внуков. Через них я проецирую это желание на всех детей мира, поэтому если у нас есть возможность оградить их от ошибок, предупредить, быть рядом по-настоящему, подставить свое плечо, мы обязаны это делать", - отметила Жанет.Светлана Белоносова осталась под большим впечатлением от концерта. "Я очень довольна, что попала сюда, и увидела, что пережили наши родные. Мой дед Александр Михайлович Иванцев, погиб во время войны. Честно говоря, не знаю, где он похоронен, ничего об этом неизвестно. Я просто восхищена людьми, которые это делают, и не дают нашим детям забывать о прошлом. Благодарна белорусам, низкий вам поклон за то, что везете эту постановку по городам России", - сказала Светлана Белоносова.Ее подруга Айгуль Шилова только сегодня прилетела из Китая, но тем не менее с удовольствием пришла на концерт и заметила, что он еще раз напомнил нам о важности мира во всем мире, доброты, гуманизма и взаимоуважения между разными народами. Она бы обязательно показала этот концерт своим внучкам, чтобы напомнить им о важности сохранения памяти о прошлом."Я в приятном шоке. Можно сказать, проплакала больше половины представления. У меня живут родственники в Гродно и Хойниках, бабушки и дедушки которых пережили все ужасы войны. Мы как внуки были воспитаны на памяти, уважении к ветеранам, на сочувствии и сопереживании к безвозмездным потерям, поэтому лично для меня этот концерт был очень близко. Не ожидала, что чувства меня будут настолько переполнять. Даже решила написать письмо сестре Ирине в Гродно", - поделилась впечатлениями Наталья Агеева.Вера Гарина тоже очень любит Беларусь, ведь еще в молодости год жила в этой стране и отдала ей всю душу. Потом она узнала, что ее бабушка тоже выросла в Западной Беларуси, и стала чувствовать с этой страной еще большую связь. Теперь они приезжают туда с мужем отдыхать, и именно поэтому зрительница не смогла пройти мимо такого мероприятия."Концерт был прекрасный. Эмоции захлестывали с первой минуты. Кажется, до сих пор чувствую волнение. Больше всего меня задели номера с детьми. Мне особенно понравилось, что на сцене все было целомудренно, соответствовало правде, ведь разговор о войне и этих людях нельзя опошлять. Мой дед стал инвалидом, когда работал машинистом поезда в тылу, а другой дед был ранен и в 1942 вернулся с войны контуженный. Один осколок ему достали сразу после войны, а со вторым он так и умер в мирное время, потому что его невозможно было достать", - рассказала зрительница.Мама Светланы Постоваловой родилась в Беларуси и провела войну в оккупации, поэтому она сама наполовину белоруска. Старшего брата матери - председателя колхоза - фашисты в первые дни войны расстреляли на ее глазах. Два старших брата ее отца тоже воевали, один в Беларуси, после войны он остался жить в Минске. "Когда я была маленькой, то каждый год ездила в Беларусь, была в Хатыни. Я просто в восторге от вашего концерта, от вашего выступления. Очень здорово, молодцы. Я сидела и просто рыдала", - заметила Светлана Постовалова.