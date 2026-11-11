Прямой диалог и защита конституционных прав: председатель КС проведет 12 ноября личный прием граждан

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Конституционного Суда Сергей Сивец проведет 12 ноября личный прием граждан, сообщили БЕЛТА в Конституционном Суде.



Личный прием руководителем органа конституционного контроля и судьями Конституционного Суда - важнейший инструмент реализации ст.40 Конституции Беларуси, гарантирующей каждому гражданину право на обращение в государственные органы.



Личный прием в Конституционном Суде стал ключевым каналом прямого разъяснения гражданам, а также их представителям и представителям юридических лиц механизмов доступа к конституционному правосудию и его инструментам. Например, к институту индивидуальной конституционной жалобы, позволяющему гражданину напрямую инициировать проверку конституционности закона, примененного в его конкретном деле.



В частности, в текущем году в Конституционный Суд Беларуси поступило около 80 таких обращений. В свою очередь вопросы и проблемы, поднимаемые гражданами на личных приемах, помогают Конституционному Суду анализировать качество действующего законодательства, выявлять пробелы или неопределенность в правовом регулировании.



Во время очередного личного приема, который состоится в ближайший четверг, граждане также смогут получить разъяснения председателя Конституционного Суда, в том числе порядка и критериев допустимости подачи индивидуальной конституционной жалобы.



Прием пройдет 12 ноября с 8.00 до 13.00 в Конституционном Суде (Минск, улица Красноармейская, 4). Запись на прием ведется предварительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 лично либо по телефону +375 (17) 327-30-40.



При посещении Конституционного Суда гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (а представителям - также документы, подтверждающие их полномочия).-0-