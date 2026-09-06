"Признаки есть, возможностей нет". Готовы ли Россия и Украина договариваться?

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мнением о том, готовы ли Россия и Украина договариваться об урегулировании, поделился в проекте БЕЛТА "В теме" эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.
Рассуждая, почему не прекращаются военные действия в Украине, Александр Тищенко отметил: "Война - это такая тема, которую просто, как форточку, не закроешь". По его словам, в этом вопросе есть очень много процессов, которые надо урегулировать. "У Зеленского есть надежда, что ему кто-то поможет на Западе. У России есть уверенность, что они как шли, так и будут идти и доведут дело до конца. Соответственно, Зеленский думает, что ему не придется уступать, а Россия уверена в том, что ему уже деваться некуда", - сказал эксперт.
Александр Тищенко напомнил, что в августе в Москву приезжал директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф. "Понятно, что приезжали-то разговаривать по Украине, - сказал он. - Надо подготовить промежуточные выборы и что-то предложить электорату в качестве победы. Поэтому, конечно же, мечутся, ищут, но уступать-то надо территории".
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Эксперт подчеркнул, что процесс переговоров надо начинать с договоренностей. "Только после этого встречаться двум-трем лидерам и подписывать документы. А процесс рабочий еще не начат", - констатировал Александр Тищенко. Говоря о том, созрели ли стороны к диалогу, он отметил: "Признаки-то этого есть, возможностей нет".
"Американцам хочется создать картинку победы, прекращения войны. Британцам хочется помылить (президента США. - Прим. БЕЛТА) Трампа. Все-таки он им поднадоел. НАТО тоже в этом вопросе ждет, когда у Трампа обвалятся возможности окончательно. Сегодня все замерли перед выборами в Америке. Все ждут, что появится возможность как-то изменить ситуацию, - сказал Александр Тищенко. - Сам Трамп даже признался, что если республиканцы проиграют эти выборы, то первое, что сделает конгресс, - будет пытаться объявить ему импичмент".-0-