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"Пришли всей семьей": россияне в Минске голосуют на выборах в Госдуму

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
20 сентября 2026, 12:08

"Пришли всей семьей": россияне в Минске голосуют на выборах в Госдуму

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С улыбками, семейными компаниями и разговорами о доме - так проходит сегодня голосование россиян на избирательном участке при посольстве России в Минске. Для одних это возможность исполнить гражданский долг, для других - еще и повод вспомнить прежние выборы, встретиться с земляками и почувствовать атмосферу праздника, передает корреспондент БЕЛТА.
С самого утра к участку приходят граждане России, которые постоянно живут в Беларуси или приехали сюда временно. Кто-то направляется вместе с семьей, кто-то совмещает голосование с путешествием по стране. В зале звучит музыка, избиратели общаются с организаторами, а после голосования не спешат расходиться. "Мы ходили на выборы, поэтому именно прийти и проголосовать физически, со всем этим антуражем, - наверное, что-то ностальгическое", - поделилась одна из участниц. По ее словам, важно выразить свое мнение и быть активным гражданином. Рассуждая о выборе партии, россиянка отметила, что считает необходимым следить за политической обстановкой и знать, какие идеи и предложения продвигают политические силы. 
Другие участники пришли на участок семьями. Супруги, живущие в Беларуси с 1998 года, рассказали, что хотели не только проголосовать, но и разделить этот день с близкими. Их дочь Варя тоже захотела присутствовать. "Несмотря на трудные времена для России, люди приходят сюда с прекрасным настроением. Мы всей семьей пришли", - рассказали они. Пожелали России благополучия, а ее жителям - мира, уюта и уверенности в будущем.

Для семьи Беларусь давно стала домом, но связь с Россией остается важной частью жизни. Родственники живут по обе стороны границы, поэтому поездки и общение продолжают объединять близких. "Мы Беларусь и Россию хотим видеть всегда вместе", - отметили участники.
Гости высоко оценили атмосферу на участке и работу организаторов. По их словам, все прошло спокойно и без задержек, а доброжелательность сотрудников создавала ощущение праздника. "Пришли, проголосовали, музыку послушали. Не хочется уходить, еще бы здесь побыть", - поделились впечатлениями участники голосования. Они также обратили внимание на оформление зала, отметив, что на какое-то время почувствовали себя как в России.

Среди избирателей были и те, кто приехал в Беларусь на отдых. Один из них рассказал, что уже неделю путешествует по белорусским городам. Он проголосовал в Минске, хотя, по его словам, мог бы сделать это и в другом городе, где открыт участок. Организацию назвал удобной и остался доволен посещением участка.
Посол России в Беларуси Борис Грызлов на минском участке во время голосования сообщил, что на 10.00 с учетом досрочного голосования число проголосовавших граждан России в Беларуси превысило 2 тыс. человек. Он отметил, что ожидает дальнейшего увеличения числа избирателей в течение дня. "Выборы проходят штатно. Жалоб и замечаний на текущий момент в Республике Беларусь не было", - сказал Борис Грызлов. Он подчеркнул, что при организации голосования российская сторона взаимодействует с белорусскими органами охраны общественного порядка, которые помогают обеспечивать безопасность.
В Беларуси открыты семь избирательных участков - в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле и Бобруйске. В их работе задействованы сотрудники российских дипломатических представительств и других учреждений, а также члены их семей. Борис Грызлов напомнил, что голосование организовано и в российских загранучреждениях в других странах. 
Рассказывая о собственном опыте, посол отметил, что впервые голосовал в 1968 году. В его воспоминаниях выборы в Советском Союзе были связаны с музыкой, сувенирами и угощениями у избирательных участков. "Мы голосовали и с удовольствием всегда шли на участки", - сказал он.

Основной день выборов в Государственную думу проходит 20 сентября.-0-
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