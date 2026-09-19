Приостановлены расходные операции по 88 счетам мошенников за сутки - МВД

Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 27 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Отдел организации обработки мошеннических операций МВД инициировал блокировку 22 фишинговых интернет-ресурсов (поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих). Также заблокирована возможность платежей в адрес 37 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками, приостановлены расходные операции по 88 счетам.
"По способу совершения противоправных деяний лидирует покупка товаров в интернете. Затем идут вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества) и хищения с использованием соцсетей", - отметили в МВД.
Милиция обращает внимание граждан, что легкий заработок или покупки по очень низким ценам в интернете зачастую связаны с риском потери денег. Золотое правило при общении с мошенниками - прекратить разговор и сообщить об этом в правоохранительные органы.-0-