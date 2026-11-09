Приоритет благополучию подопечных, а не контенту: блогер рассказала, почему не ведет онлайн-стримы 

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогер Анастасия Чернявская в проекте БЕЛТА "Страна говорит" рассказала, почему не ведет сборы на содержание животных и отказывается от рекламных предложений.Анастасия Чернявская пояснила, что ее аккаунт в TikTok был создан до введения системы монетизации, поэтому доход от просмотров она не получает. Также монетизация могла бы идти с прямых эфиров: человек может зайти как зритель и отправить подарок. Однако в последнее время блогер не выходит в онлайн из-за нехватки времени. На ферме нет наемных сотрудников: уход за животными, их лечение и кормление обеспечивают сама блогер, ее муж, дочь в декретном отпуске и зять. Приоритетом остается благополучие подопечных, а не создание контента.Блогер подчеркнула, что никогда не размещала рекламу в своих постах и эфирах. Только иногда она делает ролики, где обращается к людям, которые приезжают в гости, с просьбой привезти корм для аистов. "Сборов я не веду, счетов никаких не выставляю, потому что пока к этому не готова. Я понимаю сразу эту волну хейта, которая начнется. Есть люди, которые до сих пор не понимают, для чего я это делаю", - пояснила она. Блогер призналась, что раньше остро реагировала на критику и комментарии о том, что помощь животным менее важна, чем помощь людям, но со временем научилась спокойно относиться к различию мнений.Один из показательных случаев произошел, когда производитель кормовых добавок предложил ей заключить контракт на рекламу своей продукции. Предприниматель уверял, что его товар полезен и безопасен. Однако Анастасия Чернявская, опасаясь ввести подписчиков в заблуждение, решила лично протестировать продукт перед рекомендацией. Купив продукцию в магазине, она предложила ее своим животным. Выяснилось, что корм плохо усваивается: он налипал на зубах у лошадей и не растворялся во рту. Когда блогер сообщила об этом производителю, тот предложил закрыть глаза на этот факт. Анастасия Чернявская категорически отказалась от сотрудничества, заявив, что не может рекомендовать то, в качестве чего не уверена на 100%.-0-*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.