Принимаемые ВНС решения подкреплены общественным авторитетом и конституционным статусом - мнение





Как подчеркнул Александр Ляхов, уникальный институт - ВНС - за 30 лет с момента проведения первого собрания прошел путь до представительного органа народовластия. "Статус ВНС теперь закреплен в Конституции. Соответственно и принимаемые решения с этого момента подкреплены не только общественным авторитетом, но и конституционным статусом", - обратил внимание он.





Как представитель производственного сегмента он отметил, что изначально в повестке ВНС присутствовала и экономическая проблематика. Этот фактор был одним из ключевых для середины 90-х, не теряет актуальности и сейчас. "В 1996 году страна находилась в совершенно иных условиях: тогда нужно было оперативно реагировать и отвечать на вызовы того времени, решать задачи с принципиальным подходом. Важно было сохранить производства, трудовые коллективы и кооперационные связи, а также определить, на чем строить дальнейший рост экономики и какова будет роль государства в этом процессе", - указал Александр Ляхов.





"Одним из важнейших итогов первого ВНС стало определение приоритетов социально-экономического продвижения страны. Именно это уже тогда заложило фундамент для нашего развития сегодня. В числе тех, чья судьба была решена тогда, и "Белоруснефть". Стратегический подход и выверенный выбор Президента Александра Лукашенко позволили сберечь не только многотысячный коллектив, но и саму отрасль. Тогда предприятие нефтяников сохранило статус государственного", - рассказал гендиректор. Он также подчеркнул, что то решение стало базой для дальнейшего развития нефтепромысла, трансформации предприятия в вертикально интегрированную современную международную компанию.





По оценке Александра Ляхова, на сегодня поставлены задачи другого уровня: дальнейшее технологическое развитие, повышение производительности труда, конкурентоспособности, импортозамещение, выход на новые рынки, укрепление кадрового потенциала. "При этом фундаментальные принципы остаются прежними. В частности, стратегические решения необходимо принимать исходя из реальной ситуации в экономике и мире, а также мнения народа. Конституционный статус, на мой взгляд, сделал этот механизм значительно сильнее и эффективнее, а меру ответственности каждого делегата - выше", - заключил он.-0-





20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Решения ВНС подкреплены не только общественным авторитетом, но и конституционным статусом. Таким мнением поделился с БЕЛТА генеральный директор "Белоруснефти", член Всебелорусского народного собрания Александр Ляхов.