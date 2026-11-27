



Диплом победителя и благодарность Совета безопасности Беларуси получил курсант Академии Министерства внутренних дел Беларуси Тимофей Антонов. Второе место заняла учащаяся Могилевского института МВД Александра Вазюля, третье - Роман Рыбинский из этого же вуза.

Финал масштабного состязания объединил 20 лучших курсантов высших учебных заведений силового блока страны, преодолевших непростой отбор: всего на участие в конкурсе было подано свыше 1,5 тыс. заявок. Финал масштабного состязания объединил 20 лучших курсантов высших учебных заведений силового блока страны, преодолевших непростой отбор: всего на участие в конкурсе было подано свыше 1,5 тыс. заявок.

С приветственным словом к финалистам обратилась заместитель министра образования Екатерина Петруцкая: "В этом конкурсе принимают участие те, кто не на словах, а делом стоит на защите нашей страны, кует ее настоящее и будущее, являясь примером чести, отваги и настоящего служения Родине". С приветственным словом к финалистам обратилась заместитель министра образования Екатерина Петруцкая: "В этом конкурсе принимают участие те, кто не на словах, а делом стоит на защите нашей страны, кует ее настоящее и будущее, являясь примером чести, отваги и настоящего служения Родине".





Первый секретарь Центрального комитета БРСМ, депутат Палаты представителей Национального собрания Владимир Павловский отметил, что проект проводится на республиканском уровне уже третий год и является инициативой самих учащихся.





"Конкурс раскрывает потенциал ребят, которые выбрали службу Беларуси. В этом году из 1,5 тыс. претендентов в финал вышли 20 лучших - по 10-балльной системе их оценивало компетентное жюри. Конкурс не однодневный: в первый день ребята демонстрировали профессиональные компетенции, а сегодня раскрыли свой творческий потенциал, - подчеркнул Владимир Павловский. - Символично, что среди 20 финалистов - четыре девушки, которые сражаются плечом к плечу с парнями на равных условиях. Все они - настоящие патриоты. Неслучайно финальный этап начался с возложения цветов на площади Победы, где курсанты отдали дань памяти героям".

В предыдущий конкурсный день участники прошли комплекс испытаний: сдали нормативы по челночному бегу, строевой подготовке, стрельбе из пневматической винтовки, разборке и сборке автомата Калашникова, а также прошли теоретический тест на знание государственного устройства, истории Великой Отечественной войны, основ безопасности жизнедеятельности и строевого устава. Сегодня на сцене финалисты представили творческие визитки "Мой факультет", раскрывающие особенности их будущей службы. В предыдущий конкурсный день участники прошли комплекс испытаний: сдали нормативы по челночному бегу, строевой подготовке, стрельбе из пневматической винтовки, разборке и сборке автомата Калашникова, а также прошли теоретический тест на знание государственного устройства, истории Великой Отечественной войны, основ безопасности жизнедеятельности и строевого устава. Сегодня на сцене финалисты представили творческие визитки "Мой факультет", раскрывающие особенности их будущей службы.





Своими впечатлениями поделился обладатель диплома третьей степени, курсант 3-го курса Могилевского института МВД Роман Рыбинский. "Подготовка к конкурсу - это кропотливый месячный труд. Мы подтягивали теорию, физическую форму и готовили творческие номера. Для нашего института это возможность показать свою курсантскую жизнь, а для нас лично - шанс побороть волнение и раскрепоститься. Я учусь по направлению оперативно-разыскной деятельности в сфере борьбы с экономическими преступлениями и планирую работать в Гомельском РОВД. Такие проекты дают мощный импульс для развития", - поделился курсант.

Конкурс проводится Центральным комитетом БРСМ при поддержке Министерства образования, Министерства обороны, МВД, МЧС и Государственного пограничного комитета, а также при содействии РГОО "ДОСААФ" и БФСО "Динамо".-0- Конкурс проводится Центральным комитетом БРСМ при поддержке Министерства образования, Министерства обороны, МВД, МЧС и Государственного пограничного комитета, а также при содействии РГОО "ДОСААФ" и БФСО "Динамо".-0-





Фото Рамиля Насибулина

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прошел финал республиканского конкурса "Курсант года", приуроченного к 85-летию с начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.