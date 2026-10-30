Применение стандартного налогового вычета планируют расширить за счет этой категории. О ком речь?





Фото Сергея Шелега

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предложено распространить стандартный налоговый вычет по подоходному налогу на молодых специалистов, получивших образование в соответствии с международными договорами и программами сотрудничества, сообщила журналистам член Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Наталья Кулешова, комментируя принятый в первом чтении проект закона "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь", сообщает корреспондент БЕЛТА."То есть наши молодые специалисты, которые обучались по международным программам, а также в международных вузах, будут иметь право на применение стандартного налогового вычета", - сказала Наталья Кулешова.Такое право распространится, как предполагается, например, на студентов, которые обучаются по программам Россотрудничества в российских университетах. Сейчас они, закончив российский университет и возвратясь в Беларусь для трудоустройства, не имеют права на стандартный налоговый вычет. Ожидается, что такое право им будет предоставлено.-0-