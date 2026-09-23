Пригодятся ли зонты? Синоптики рассказали о погоде 23 сентября

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23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси днем в отдельных районах прогремят грозы. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.Будет облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди. В утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с.Температура воздуха днем будет 10-16 градусов выше нуля.