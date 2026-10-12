Пригодятся ли зонты 12 октября, рассказали синоптики

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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 12 октября ожидаются переменная облачность и местами кратковременные дожди. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.Ветер будет юго-западный, западный слабый до умеренного.Воздух прогреется до плюс 10-15 градусов. Атмосферное давление будет расти.