"> Прием заявок на радиоконкурс "Маладыя таленты Беларусі" начнется 1 октября

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 по 20 октября канал "Культура" Белорусского радио принимает заявки на участие в XV Республиканском творческом радиоконкурсе "Маладыя таленты Беларусі". Новый сезон посвящен Году белорусской женщины и пройдет под девизом "Открой свою индивидуальность!", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.



Принять участие в творческом состязании могут мальчики и девочки, юноши и девушки в возрасте от 10 до 25 лет. Творческое состязание пройдет по девяти номинациям.



Стать участниками проекта в номинациях "Эстрадный вокал. Солисты", "Наследие. Солисты", "Наследие. Ансамбли", "Композиторское творчество", "Инструментальная музыка. Солисты. Духовые и ударные инструменты", "Инструментальная музыка. Солисты. Народные инструменты", "Инструментальная музыка. Солисты. Струнно-смычковые инструменты", "Инструментальная музыка. Солисты. Фортепиано" могут молодые люди в возрасте от 10 до 18 лет. Для номинации "Академический вокал" возрастной порог выше - к участию приглашаются исполнители от 15 до 25 лет.



Радиоконкурс традиционно пройдет в три тура. Участников ждет комбинированный формат прослушиваний: наряду с дистанционным просмотром видеовыступлений запланированы очные встречи с членами жюри в Большой студии Дома радио. Один из этапов - выступление конкурсантов в сопровождении симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.



Финалом проекта станет специальный эфир с музыкальными номерами победителей и обладателей памятных призов. Церемония награждения состоится в конце декабря.



Для участия в конкурсе нужно до 20 октября включительно прислать заявку вместе с необходимыми документами на электронный адрес: talentbelarus@gmail.com с пометкой "Маладыя таленты Беларусі - 2026".



Актуальная информация, новости радиоконкурса, итоги туров будут размещаться на сайте www.radiokultura.by и в Telegram-каналах "Радыё Культура", "Маладыя таленты Беларусі", "Радио_1". -0-