21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 по 20 октября канал "Культура" Белорусского радио принимает заявки на участие в XV Республиканском творческом радиоконкурсе "Маладыя таленты Беларусі". Новый сезон посвящен Году белорусской женщины и пройдет под девизом "Открой свою индивидуальность!", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
Принять участие в творческом состязании могут мальчики и девочки, юноши и девушки в возрасте от 10 до 25 лет. Творческое состязание пройдет по девяти номинациям.
Стать участниками проекта в номинациях "Эстрадный вокал. Солисты", "Наследие. Солисты", "Наследие. Ансамбли", "Композиторское творчество", "Инструментальная музыка. Солисты. Духовые и ударные инструменты", "Инструментальная музыка. Солисты. Народные инструменты", "Инструментальная музыка. Солисты. Струнно-смычковые инструменты", "Инструментальная музыка. Солисты. Фортепиано" могут молодые люди в возрасте от 10 до 18 лет. Для номинации "Академический вокал" возрастной порог выше - к участию приглашаются исполнители от 15 до 25 лет.
Радиоконкурс традиционно пройдет в три тура. Участников ждет комбинированный формат прослушиваний: наряду с дистанционным просмотром видеовыступлений запланированы очные встречи с членами жюри в Большой студии Дома радио. Один из этапов - выступление конкурсантов в сопровождении симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.
Финалом проекта станет специальный эфир с музыкальными номерами победителей и обладателей памятных призов. Церемония награждения состоится в конце декабря.
Для участия в конкурсе нужно до 20 октября включительно прислать заявку вместе с необходимыми документами на электронный адрес: talentbelarus@gmail.com с пометкой "Маладыя таленты Беларусі - 2026".
Актуальная информация, новости радиоконкурса, итоги туров будут размещаться на сайте www.radiokultura.by и в Telegram-каналах "Радыё Культура", "Маладыя таленты Беларусі", "Радио_1". -0-
Общество
Прием заявок на радиоконкурс "Маладыя таленты Беларусі" начнется 1 октября
21 сентября 2026, 19:28
Прием заявок на радиоконкурс "Маладыя таленты Беларусі" начнется 1 октября
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