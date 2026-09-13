Придет ли настоящее бабье лето на следующей неделе, рассказал синоптик 

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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Настоящее бабье лето может прийти в Беларусь в конце следующей недели. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов в программе "Метеогид" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.С 14 по 20 сентября погода будет по-осеннему умеренной: без аномальной жары, но и без настоящего холода. По данным синоптика, в первые дни недели циклоны принесут дожди и порывистый ветер, а к концу семидневки, по предварительной информации, в Беларусь может прийти настоящее бабье лето.Влияние области высокого атмосферного давления и малоактивных атмосферных фронтов начнет сказываться на погоде в понедельник. В первый день недели будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, днем в большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, под утро - слабый туман. Ветер западный, умеренный. Ночью до плюс 15 градусов. Днем от 14 тепла по западу страны до 22 градусов со знаком плюс по юго-востоку.Во, 15 сентября, атмосферный фронт покинет Беларусь, а погодными процессами продолжит управлять область высокого атмосферного давления. По прогнозу существенных дождей не ожидается. Будет преобладать переменная облачность, ветер юго-западный, южный, умеренный, влажность до 70%. Утром местами туман. Ночью сохранится плюсовая температура - до 11 градусов. Днем - от плюс 16 по Витебской области до плюс 22 - по Гомельской.днем по западу страны ожидается влияние холодного, контрастного, влажного атмосферного фронта, который принесет дожди, местами сильные. Возможны грозы. Ночью и утром слабый туман, влажность воздуха высокая до 90%. Ветер южной четверти, умеренный, временами порывистый. Ночью от 9 до 14 тепла. Днем от плюс 13 градусов по Гродненской области до 25 - по Гомельской.Предварительно, и в начале второй половины недели погодные условия продолжат определять ненастные, контрастные атмосферные фронты и влажные воздушные массы. Вожидается преобладание облачной с прояснениями погоды. В большинстве районов дожди, возможны грозы. Ветер западный, порывистый. Ночью и утром местами туман. Влажность воздуха высокая. Ночью до плюс 15 градусов, днем от 15 тепла по северо-западу до плюс 22 - по юго-востоку.Ожидается, что впогода улучшится: ее будет определять область высокого атмосферного давления. Облаков в небе станет меньше, дожди в большинстве районов прекратятся, отметил синоптик. Ночью и утром местами туман - видимость до полукилометра. Температура ночью - от плюс 8 до плюс 13 градусов, днем от 17 до 23 тепла, по Брестской области - до плюс 25.В выходные, согласно прогнозу, спокойная, теплая и по осенним меркам комфортная погода. Погожий антициклон с востока принесет более теплые воздушные массы. Вбудет преобладать переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Влажность до 70%. Температура ночью от 9 до 13 градусов со знаком плюс, днем от 19 до 24 тепла, по западу Беларуси - до плюс 26.погода существенно не поменяется: сохранится влияние антициклона и теплого воздуха с южных широт. Будет переменная облачность, в большинстве районов дожди маловероятны. Ночью и утром местами туман - видимость до полукилометра. Ветер южный, умеренный. Ночью прогнозируется от 7 до 12 градусов тепла, днем от плюс 20 по Витебской области до плюс 29 по Брестской и Гомельской областям.