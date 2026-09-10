Придет ли на смену рекордному осеннему теплу похолодание 11-16 сентября, рассказали в Белгидромете

"Благодаря антициклону ULRICH 9 сентября на территорию Беларуси ненадолго вернулось жаркое лето: в разгар дня столбики термометров колебались от 24 градусов по востоку до 32 градусов по юго-западу. В результате чего во многих городах страны были побиты температурные рекорды дня. Сегодня (10 сентября) атмосферные фронты от циклонов XENIA и WEGA принесут с собой не только кратковременные дожди, но и прохладу северных широт. В результате чего температурный фон понизится и вернется в климатическое русло. По прогнозам, в дальнейшем синоптическую ситуацию вновь станет контролировать гребень высокого давления VUKADIN, который всячески будет стараться блокировать путь дождевым облакам, тем самым увеличивая количество солнечных осенних мгновений. Так, в течение прогнозируемого периода погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. В связи с этим осадков ожидается немного, лишь в отдельных районах страны, где скажется влияние фронтальных разделов и неустойчивых воздушных масс, пройдут кратковременные дожди. В дневные часы при развитии конвективной облачности возможны грозы. Вместе с тем вследствие адвекции воздушной массы умеренных широт температурный фон будет находиться около средних многолетних значений (климатическая норма второй декады сентября 11,4-14 градусов). Ночные минимумы будут колебаться от 4 до 14 градусов, а дневные максимумы составят плюс 15-23, лишь 12 сентября (суббота) местами в дождях и при более плотной облачности температура воздуха не превысит 13-14 градусов. В ночные и утренние часы во влажном воздухе в отдельных районах страны будут сгущаться туманы", - рассказали в Белгидромете.