Придет ли на смену рекордному осеннему теплу похолодание 11-16 сентября, рассказали в Белгидромете

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Придет ли на смену рекордному осеннему теплу похолодание 11-16 сентября, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Благодаря антициклону ULRICH 9 сентября на территорию Беларуси ненадолго вернулось жаркое лето: в разгар дня столбики термометров колебались от 24 градусов по востоку до 32 градусов по юго-западу. В результате чего во многих городах страны были побиты температурные рекорды дня. Сегодня (10 сентября) атмосферные фронты от циклонов XENIA и WEGA принесут с собой не только кратковременные дожди, но и прохладу северных широт. В результате чего температурный фон понизится и вернется в климатическое русло. По прогнозам, в дальнейшем синоптическую ситуацию вновь станет контролировать гребень высокого давления VUKADIN, который всячески будет стараться блокировать путь дождевым облакам, тем самым увеличивая количество солнечных осенних мгновений. Так, в течение прогнозируемого периода погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. В связи с этим осадков ожидается немного, лишь в отдельных районах страны, где скажется влияние фронтальных разделов и неустойчивых воздушных масс, пройдут кратковременные дожди. В дневные часы при развитии конвективной облачности возможны грозы. Вместе с тем вследствие адвекции воздушной массы умеренных широт температурный фон будет находиться около средних многолетних значений (климатическая норма второй декады сентября 11,4-14 градусов). Ночные минимумы будут колебаться от 4 до 14 градусов, а дневные максимумы составят плюс 15-23, лишь 12 сентября (суббота) местами в дождях и при более плотной облачности температура воздуха не превысит 13-14 градусов. В ночные и утренние часы во влажном воздухе в отдельных районах страны будут сгущаться туманы", - рассказали в Белгидромете.
В пятницу, 11 сентября
, будет преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, днем будет плюс 16-21.
В субботу, 12 сентября, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по югу страны во многих районах ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов тепла, местами - до плюс 12. Днем будет 13-20 градусов выше нуля.
В воскресенье, 13 сентября, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов тепла, днем - плюс 16-22.
В понедельник, 14 сентября, будет преимущественно без осадков, лишь по западу и северо-западу страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов тепла, в отдельных районах - плюс 12-14, днем будет 15-22 градуса выше нуля.
Во вторник, 15 сентября, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов тепла, днем - плюс 16-23.
В среду, 16 сентября
, местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов тепла. Днем будет 16-23 градуса выше нуля.
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