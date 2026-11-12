При 330 градусах, с рапсовым маслом, отрубями. Рассказываем, как выпекают популярные хлеба 

За два года в должности директора он провел модернизацию на хлебозаводе. Было установлено регулировочное оборудование и контрольно-измерительные приборы, расстоечный шкаф, который необходим, чтобы создать климатические условия для подъема дрожжевого теста перед выпечкой. Техническое перевооружение позволило автоматизировать регулировку параметров и минимизировать влияние человеческого фактора. А еще поспособствовало удовлетворению спроса на продукцию, особенно в периоды праздников.

- Кроме этого, проработали вопросы транспортной логистики и сервиса доставки, чтобы максимально сократить путь свежего хлеба от печи до полки магазина, - отмечает Денис Турок.

- Всего на заводе три цеха: сухарный, хлебный и сушечный. Основной и самый большой - хлебный, потому что этот продукт самый продаваемый по стране и хорошо знаком не только минчанам. Завод немаленький, да и объемы производства тоже. Выпуск нашей продукции занимает примерно 28% от мощностей всего предприятия, - рассказывает директор хлебозавода.

Здесь неустанно работают над совершенствованием рецептуры и технологии производства, меняются ингредиенты, появляются новые виды продукции. К примеру, если ранее батон выпекали на маргарине и подсолнечном масле, то сейчас используется исключительно белорусское рапсовое масло.

В производстве диетических продуктов один из важных элементов - кальций, который добавляют из водорослей, что поставлялись из Нидерландов. Когда партнерство прекратилось, перед минскими хлебопеками стояла задача решить этот вопрос, чтобы не терять нишу в производстве диетических продуктов.

- За время работы в отрасли заметил, что вкус готового изделия во многом зависит от человека. При одинаковых технологических параметрах иногда в продукте может будто чего-то не хватать. Дело в том, что хлеб - не кусок металла или деталь, а живой организм, чувствующий людей, которые работают с ним. Он впитывает их энергетику и передает ее дальше. Наши покупатели всегда приобретают ту теплоту и любовь, с которой на предприятии выпекается хлеб, - утверждает Денис Турок.

Семья - опора и поддержка

Старшеклассником и в студенческие годы во время летних каникул Денис Турок трудился на заводе, где познал цену испеченной буханки.- Работа очень сложная физически. Какая бы на улице ни была погода, в цехе постоянно жарко. Стоишь возле печи, в которой температура плюс 300 градусов. Оборудование работает беспрерывно, можешь только на момент отойти водички попить, чтобы немного охладиться, - вспоминает герой нашего проекта. - Сейчас многие, наверное, не придают такого значения хлебу, как это было в военные годы, потому что он давно доступен всем. Однако тот, кто связан с пекарным делом, прекрасно знает, что это очень ценный и дорогой продукт, который спас многие жизни и добывается тяжелым трудом.Хлебопекарное дело в семье Турок уже семейная традиция. Отец Дениса Альбертовича 20 лет связан с этой деятельностью.- Когда он приходил домой после работы, я понимал, каким благородным делом заняты наши люди. Это так отложилось в моей памяти, что позже и привело меня в хлебопеки, - отмечает наш герой.После окончания школы Денис Турок поступил в Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий в Могилеве на специальность "инженер-механик пищевого оборудования". Затем получил второе высшее экономическое образование. Возглавлял мясокомбинат, а последние два года - хлебозавод "Автомат" КУП "Минскхлебпром".Стремление стать руководителем у Дениса Альбертовича появилось еще во время учебы в университете, где он занимался общественной работой в БРСМ, входил в студенческий совет, организовывал различные мероприятия и семинары. После получения образования прошел все ступени карьерной лестницы - от механика, начальника цеха, заместителя по производству до директора.- Со стороны может показаться, что быть руководителем легко и работа связана только с бумагами. Это далеко не так. Ты возглавляешь большое предприятие, за твоей спиной стоят люди, и с каждым человеком нужно пообщаться, узнать о его жизни, настроить на позитивный лад. Надо организовать коллектив, чтобы он двигался и трудился на общий результат, как одна команда. Это стремление отражается как на показателях хлебозавода, так и на уровне заплат сотрудников, - утверждает Денис Турок и добавляет, что лидер просто обязан быть сильным, чтобы вести за собой коллектив.Ключевые и важные вопросы деятельности завода коллективно обсуждаются руководящим составом, инженерами и технологами на общих собраниях, где каждый специалист делится своим мнением по тому или иному вопросу. Когда принято общее решение, в каком направлении двигаться дальше, последнее слово всегда остается за директором.Хлебозавод "Автомат" начал свою деятельность в 1940-м, и сегодня это один из самых высокомеханизированных заводов отрасли. Основной упор в производстве делается на выпуске ржано-пшеничных хлебов, батонов, булочных изделий, сушек и сухарей. Мощность завода позволяет производить ежесуточно около 140 т хлебобулочных изделий. Именно здесь выпекается один из самых популярных столичных хлебов "Водар".- Во вкусовых свойствах для потребителя ничего не поменялось. Переход связан с экономической выгодой. Используя отечественный продукт, мы сократили затраты на логистику, и нет необходимости в поставках из-за границы. Наши сельхозорганизации выращивают рапс, перерабатывают его и делают белорусское, по-настоящему качественное рапсовое масло, - утверждает герой нашего проекта.- Вместо водорослей стали добавлять наши отечественные отруби, благодаря чему нам удалось оставить свой продукт в отделе здорового питания. Такой переход стал для нас гарантией, что сырье поставляется безопасное, потому что оно свое, родное, - с гордостью заявляет Денис Альбертович.Также здесь производят три вида сушек: маленькие, тонкие, классические. Заводчане стараются отвечать на запросы рынка, который требует новых и экзотических вкусов. Но ввиду технологических особенностей производства, когда температура выпекания высокая, некоторые ароматы теряются.- Очень тяжело подобрать вкус, который сохранится после термической обработки. Когда на рынке был запрос на острую сушку, мы экспериментировали и добавляли красный, черный перец и даже халапеньо. Однако при температуре в плюс 97 градусов все эти вкусовые особенности почти исчезали, - поясняет Денис Турок и добавляет, что в производстве завод принципиально не использует искусственные ароматизаторы. - Придерживаемся классических рецептур и стараемся, чтобы наши изделия были вкусными и полезными. Хлебозавод поставляет на прилавки продукты ежедневного потребления, поэтому для нас важно позаботиться о здоровье каждого покупателя.Директор завода уверен, что хлеб - живой организм, который может вести себя по-разному. Он чувствует рядом людей, в каком они настроении и с каким желанием занимаются своим делом. Не бывает такого, чтобы, единожды настроив оборудование, на выходе всегда получать вкусный и душистый хлеб. Каждый день специалисты регулируют дозировку ингредиентов, чтобы продукт радовал качеством. Поэтому в хлебопечении посторонних людей нет.Хлеб на заводе выпускается круглые сутки. Поэтому руководитель, даже уходя домой, постоянно находится на связи, чтобы оперативно разрешать форс-мажорные ситуации, поддерживать связь с другими заводами предприятия, при необходимости попросить помощи.- Ты уходишь с территории, но все равно коммуницируешь с начальником смены, пекарями, мастерами, чтобы владеть информацией и решать текущие, но очень значимые вопросы. Выпуск нашей продукции нельзя сорвать. Хлеб не отправишь храниться на склад, чтобы потом доставить в магазины, когда потребуется. Все хотят ароматный и свежий продукт каждый день. Поэтому на заводе все должно быть четко налажено и работать, а все неисправности оперативно устраняться, - отмечает Денис Турок.По признанию героя нашего проекта, работа в режиме 24/7 стала для него привычным делом. Даже если на заводе все хорошо и не возникло никаких нештатных ситуаций, он все равно звонит дежурным по смене и интересуется обстановкой.- К такому ритму привыкаешь и считаешь его нормой. Такой же режим и вовлеченность в дело стараюсь привить и всем заводчанам, чтобы они знали, на что нужно обратить внимание, посмотреть и проконтролировать. Поэтому в хлебопечении посторонних людей нет и каждый сотрудник вовлечен в процесс производства, - уверяет руководитель хлебозавода.По признанию нашего героя, главная его поддержка - семья. Жена Кристина - врач, ей тоже приходится часто задерживаться на работе. Поэтому супруги нормально относятся к ненормированному графику, всегда поддерживая друг друга.- Семья - это твоя опора. Дома стараешься морально отдохнуть, поговорить с близкими и зарядиться положительной энергией. Если она отрицательная, то это отразится на работе. Считаю, что семья - основа всего и наше продолжение. Здоровый моральный дух приходит к человеку именно в кругу близких и родных, затем плодотворно сказывается на профессиональной деятельности, - рассуждает Денис Турок. - Важно, чтобы родные понимали специфику твоей работы. На производстве нельзя просто взять и уйти, выключить телефон и забыть обо всем до утра. Такого не бывает, поэтому моя жена относится с пониманием, когда звонят с завода поздним вечером или глубокой ночью.В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, который будем праздновать 15 ноября, Денис Турок напомнил о значимости хлеба.- Наша жизнь неразрывно связана с хлебом. Он дал нам жизнь, благодаря ему мы смогли пройти сложный этап для нашего государства - годы Великой Отечественной войны. Это очень значимый продукт, а люди, которые его делают, сильны морально, духовно и физически. Хочется всех поздравить и напомнить, что хлеб обязательно должен быть на столе, и надо не забывать о его ценности. Он всегда был и будет с нами, белорусами, - заключает директор предприятия.Вадим КОНДРАТЮК,фото Ярослава ЗАРЕЦКОГО и из архива героя публикации,"7 дней".-0-