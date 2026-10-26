Президент Монголии вручил госнаграды гражданам Беларуси

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух вручил государственные награды гражданам Беларуси, внесшим ценный вклад в развитие и расширение дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами, передает корреспондент БЕЛТА.

Председателю Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергею Алейнику вручен орден "Полярная звезда".

Также президент Монголии вручил медали "Дружба" Максиму Нестеренко, Владимиру Ковганову, Валерию Оловянникову и Виктору Павлову. Также президент Монголии вручил медали "Дружба" Максиму Нестеренко, Владимиру Ковганову, Валерию Оловянникову и Виктору Павлову.

"Рад приветствовать вас, чей ценный вклад продолжает укреплять сотрудничество между Монголией и Беларусью. Вы достойно продолжали исторические традиции дружественных отношений между нашими странами, являясь мостами дружбы между нашими народами, и добились высоких успехов в своей профессиональной деятельности. Монгольское государство высоко оценивает ваш вклад. С гордостью вручаем вам высшие государственные награды. Вы пользуетесь нашим высоким доверием и глубоким уважением", - сказал Ухнаагийн Хурэлсух. "Рад приветствовать вас, чей ценный вклад продолжает укреплять сотрудничество между Монголией и Беларусью. Вы достойно продолжали исторические традиции дружественных отношений между нашими странами, являясь мостами дружбы между нашими народами, и добились высоких успехов в своей профессиональной деятельности. Монгольское государство высоко оценивает ваш вклад. С гордостью вручаем вам высшие государственные награды. Вы пользуетесь нашим высоким доверием и глубоким уважением", - сказал Ухнаагийн Хурэлсух.





Он напомнил, что в 2024 году Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с визитом Монголию. Теперь же проходит ответный визит монгольского лидера в Беларусь. "Текущий визит закладывает крепкую основу для укрепления и развития двустороннего взаимодействия, - обозначил президент Монголии. - Приятно отметить, что наши тесные дружественные отношения и сотрудничество, продолжающиеся многие десятилетия, расширяются в самых различных отраслях, включая политику, экономику, торговлю, сельское хозяйство, образование и науку. Это еще больше укрепляет узы дружбы между нашими народами".





Председатель Колодищанской первичной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Валерий Оловянников выразил благодарность президенту Монголии и монгольскому народу за врученную награду. "Белорусы, которые в разное время находились на территории Монголии, тоже помнят эту прекрасную страну с ее отличным от нашего климатом, с ее трудолюбивым и гостеприимным народом. Я провел 2,5 года там, в разных аймаках. Широкая география мест, где я побывал. Знаю, насколько монгольский народ ценил советско-монгольскую дружбу. Думаю, визит президента Монголии - знак того, что дружба между белорусским и монгольским народами будет укрепляться", - сказал он.-0-