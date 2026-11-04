"Президент Беларуси слов на ветер не бросает". Эксперт о возможном скором окончании конфликта в Украине

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слова Президента Беларуси Александра Лукашенко о скором окончании конфликта в Украине основаны на объективных факторах. Об этом журналистам заявил председатель комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС, председатель Евразийского движения России Олег Лушников на полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности
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Эксперт проанализировал слова Президента Беларуси о скором окончании конфликта в Украине, отметив, что за этими словами стоят объективные причины. "Александр Лукашенко просто так слов на ветер не бросает, а усталость от войны действительно наблюдается у всех сторон, и они хотят мира", - отметил Олег Лушников.
При этом эксперт акцентировал внимание на том, что целью должно стать не временное перемирие, чреватое новым витком эскалации и угрозой глобального противостояния, а кардинальное урегулирование. "Требуется очень высокий уровень дипломатии и серьезных переговорщиков, чтобы найти способ решить проблему стратегически, не доводя ситуацию до критической точки", - подчеркнул председатель Евразийского движения России.
Особые надежды он возлагает на грядущую трехстороннюю встречу представителей России, Украины и США, допустив, что она может стать основой для нового миропорядка. "Это может быть не новая Ялта, но, по крайней мере, какой-то ее аналог XXI века, когда ведущие державы решают свои геополитические споры за столом переговоров" , - отметил Олег Лушников.
В то же время эксперт напомнил о невыполненных Западом соглашениях, о которых речь шла в Минске и Стамбуле. По его оценке, в прошлом со стороны западных партнеров это была "уловка и манипуляция", однако он выразил надежду, что нынешнее время более способствует заключению серьезных и реально выполняемых договоренностей.
IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 3-4 ноября. В мероприятии принимают участие более 600 человек, представляющих около 50 стран. В программе конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии с рассмотрением широкого спектра вопросов региональной и глобальной безопасности.-0-