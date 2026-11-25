25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация книги "Судьбы женщин - судьба единой Беларуси", которая состоялась сегодня в Национальной библиотеке, была приурочена к Году белорусской женщины, передает корреспондент БЕЛТА.Мероприятие, организованное Белорусским профсоюзом работников образования и науки, собрало более 100 человек, представляющих различные регионы страны, а также организации и учреждения, при этом основную часть составляла молодежь.Как отметила председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович, у героинь книги можно учиться патриотизму и любви к Родине. "Рассказанные истории очень интересные, через них прочитывается судьба нашей страны, представлены различные исторические вехи, в том числе военное лихолетье и современное развитие, показываются духовные и семейные ценности, которые передаются из поколения в поколение", - обратила внимание она.Автор книги - член Союза писателей Беларуси, Союза писателей Союзного государства, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, заместитель председателя общества дружбы "Беларусь - Китай", ведущий обозреватель БЕЛТА Алина Гришкевич рассказала о концепции своего авторского публицистического проекта, частью которого является книга, опубликованная в издательстве БЕЛТА.В сентябре 2026 года книга "Судьбы женщин - судьба единой Беларуси" была успешно презентована в штаб-квартире Отделения ООН в Женеве (Швейцария), состоялась также торжественная церемония вручения издания Библиотеке ООН. Беларусь стала первой из 193 стран - членов ООН, писатель из которой был приглашен лично представить свою книгу на площадке Организации Объединенных Наций в Женеве. Презентация книги была одним из центральных мероприятий Года белорусской женщины, которые организовали на этой международной площадке постоянное представительство Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, посольство Беларуси в Швейцарии во взаимодействии с почетным консульством нашей страны в Люцерне (Швейцарская Конфедерация). Представление писательницей книги "Судьбы женщин - судьба единой Беларуси" встретило горячий отклик у руководителей дипломатических представительств государств - членов ООН как из числа ключевых союзников, так и широкого круга дружественных стран Глобального Юга.Автор на встрече в Национальной библиотеке обратила внимание, что объявленный в стране Год белорусской женщины отражает огромную роль женщины в нашей стране и вызывает большой интерес за рубежом."Судьбы женщин - судьба единой Беларуси" - проект об уникальных судьбах семи современных женщин. Издание опубликовано одновременно на четырех языках - белорусском, русском, китайском и английском. В нем представлены самые разные женщины, как простые, так и чиновник высокого ранга. У каждой из них своя жизненная дорога, связанная с воплощением идей, фундаментирующих государство, объединяющих общество. Судьбы женщин отражают вековые традиции белорусского общества, патриотизм, любовь к Беларуси. Через судьбы белорусок читатели, в том числе зарубежные, знакомятся с многообразием национальных белорусских традиций, их истоками, историей страны, ее современным развитием. Это конструктивный срез белорусского общества. На ярких примерах героинь книги показано, что истинные патриоты страны - те, кто созидает и объединяет, вносит свой огромный вклад в развитие и процветание любимой Беларуси, передает из поколения в поколение память о культуре, традициях, героизме белорусского народа как в мирное время, так и в годы Великой Отечественной войны.Представление книги профсоюзному активу работников образования и науки вызвало большой интерес, участники спрашивали, как создавалась книга, какие истории из жизни героинь, по мнению автора, являются самыми яркими, что отражают презентации книги. Кстати, издание уехало в более чем 30 стран. Книга была успешно презентована с участием автора в Австрии, Швейцарии, Китайской Народной Республике (в городах Ханчжоу, Пекин, Шанхай, Сиань, Дуньхан и многих других). Презентации проходили в Венгрии, Узбекистане. Китайская делегация на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности назвала книгу "Судьбы женщин - судьба единой Беларуси" примером белорусско-китайских гуманитарных обменов - книга была издана во взаимодействии с посольством КНР в Беларуси.На организованной Белорусским профсоюзом работников образования и науки встрече была представлена также книга "Женщины Беларуси. Ими гордится страна", которая рассказывает об известных белорусских женщинах.-0-