Мероприятие, организованное Белорусским профсоюзом работников образования и науки, собрало более 100 человек, представляющих различные регионы страны, а также организации и учреждения, при этом основную часть составляла молодежь.
Как отметила председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович, у героинь книги можно учиться патриотизму и любви к Родине. "Рассказанные истории очень интересные, через них прочитывается судьба нашей страны, представлены различные исторические вехи, в том числе военное лихолетье и современное развитие, показываются духовные и семейные ценности, которые передаются из поколения в поколение", - обратила внимание она.
В сентябре 2026 года книга "Судьбы женщин - судьба единой Беларуси" была успешно презентована в штаб-квартире Отделения ООН в Женеве (Швейцария), состоялась также торжественная церемония вручения издания Библиотеке ООН. Беларусь стала первой из 193 стран - членов ООН, писатель из которой был приглашен лично представить свою книгу на площадке Организации Объединенных Наций в Женеве. Презентация книги была одним из центральных мероприятий Года белорусской женщины, которые организовали на этой международной площадке постоянное представительство Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, посольство Беларуси в Швейцарии во взаимодействии с почетным консульством нашей страны в Люцерне (Швейцарская Конфедерация). Представление писательницей книги "Судьбы женщин - судьба единой Беларуси" встретило горячий отклик у руководителей дипломатических представительств государств - членов ООН как из числа ключевых союзников, так и широкого круга дружественных стран Глобального Юга.
Автор на встрече в Национальной библиотеке обратила внимание, что объявленный в стране Год белорусской женщины отражает огромную роль женщины в нашей стране и вызывает большой интерес за рубежом.
Представление книги профсоюзному активу работников образования и науки вызвало большой интерес, участники спрашивали, как создавалась книга, какие истории из жизни героинь, по мнению автора, являются самыми яркими, что отражают презентации книги. Кстати, издание уехало в более чем 30 стран. Книга была успешно презентована с участием автора в Австрии, Швейцарии, Китайской Народной Республике (в городах Ханчжоу, Пекин, Шанхай, Сиань, Дуньхан и многих других). Презентации проходили в Венгрии, Узбекистане. Китайская делегация на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности назвала книгу "Судьбы женщин - судьба единой Беларуси" примером белорусско-китайских гуманитарных обменов - книга была издана во взаимодействии с посольством КНР в Беларуси.
На организованной Белорусским профсоюзом работников образования и науки встрече была представлена также книга "Женщины Беларуси. Ими гордится страна", которая рассказывает об известных белорусских женщинах.-0-