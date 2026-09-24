Пресс-конференция об итогах занятости и трудоустройства молодежи летом пройдет в БЕЛТА 25 сентября 

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Итоги занятости и временного трудоустройства молодежи в летний период" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 25 сентября. Начало в 11.00.



В текущем году различными формами трудовой занятости планировалось охватить не менее 140 тыс. молодых людей. Около 18 тыс. подростков смогли совместить отдых с работой в лагерях труда и отдыха, получив свой первый капитал. Традиционно востребованы студенческие отряды - более 4,5 тыс. таких отрядов уже завершили свою работу, предоставив возможность трудиться около 66 тыс. молодых людей с начала года. Важным направлением остается временная трудовая занятость, организуемая через органы по труду и социальной защите.



Итоги занятости и временного трудоустройства молодежи в летний период подведут представители Министерства образования, Министерства труда и социальной защиты, Белорусского республиканского союза молодежи.



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