Пресс-конференция об итогах летнего отдыха и оздоровления детей и подростков пройдет в БЕЛТА 23 сентября

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Подведение итогов летнего отдыха и оздоровления детей и подростков" состоится в пресс-центре БЕЛТА 23 сентября в 11.00.



Вопросы оздоровления и летнего отдыха детей и подростков - одно из важнейших направлений деятельности всех заинтересованных ведомств и структур.



Ежегодно в воспитательно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерях отдыхают более 600 тыс. детей. Летом оздоровление проходят около 400 тыс. детей. Такие объемы соответствуют потребности ребят в отдыхе и оздоровлении. Достигаются они благодаря выделению необходимого государственного финансирования.



Сколько детей и подростков отдохнуло в белорусских лагерях в этом году? Какой объем финансирования был выделен на проведение летней кампании? Какие меры санитарно-эпидемиологического характера были предусмотрены в лагерях дневной и круглосуточной форм работы? Какая программа воспитательной работы была подготовлена?



На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции - представители Министерства образования Беларуси, Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок".



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