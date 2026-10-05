5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Новая ЭРА в благотворительности: как проект объединяет спорт и социальную помощь" состоится в пресс-центре БЕЛТА 6 октября. Начало в 11.00.
Компания Betera объявляет о запуске долгосрочного благотворительного проекта "ЭРА", направленного на системную поддержку спорта, развитие экологических инициатив и помощь животным в Беларуси. Главная идея - объединить усилия компании, спортивных федераций, школ, профильных организаций и общественных инициатив для создания новых возможностей в развитии спортсменов и местных сообществ.
В ходе пресс-конференции будут презентованы основные направления проекта.
О конкретных планах по реализации проекта и его влиянии на спортивную инфраструктуру страны расскажут участники пресс-конференции:
Михаил Герасимович, первый заместитель директора компании Betera,
Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси,
Владимир Вертелко, генеральный секретарь ассоциации "Белорусская федерация футбола".
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Общество
05 октября 2026, 11:26
Пресс-конференция о запуске благотворительного проекта "ЭРА" пройдет в БЕЛТА 6 октября
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