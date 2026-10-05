Пресс-конференция о запуске благотворительного проекта "ЭРА" пройдет в БЕЛТА 6 октября

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Новая ЭРА в благотворительности: как проект объединяет спорт и социальную помощь" состоится в пресс-центре БЕЛТА 6 октября. Начало в 11.00.



Компания Betera объявляет о запуске долгосрочного благотворительного проекта "ЭРА", направленного на системную поддержку спорта, развитие экологических инициатив и помощь животным в Беларуси. Главная идея - объединить усилия компании, спортивных федераций, школ, профильных организаций и общественных инициатив для создания новых возможностей в развитии спортсменов и местных сообществ.



В ходе пресс-конференции будут презентованы основные направления проекта.



О конкретных планах по реализации проекта и его влиянии на спортивную инфраструктуру страны расскажут участники пресс-конференции:



Михаил Герасимович, первый заместитель директора компании Betera,

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси,

Владимир Вертелко, генеральный секретарь ассоциации "Белорусская федерация футбола".



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