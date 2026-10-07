Пресс-конференция о вовлечении в хозоборот пустующих домов и земельных участков пройдет сегодня в БЕЛТА

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Работа по вовлечению в хозоборот пустующих жилых домов и земельных участков. Реализация неиспользуемого государственного имущества" состоится сегодня в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00.



В Беларуси с 2022 года вовлечено в хозоборот более 26,2 тыс. пустующих жилых домов и почти 5 тыс. га земли. Вся актуальная информация аккумулируется в Едином реестре пустующих домов. Онлайн-ресурс является бесплатным и общедоступным.



Подробнее о текущих результатах работы по вовлечению в хозоборот пустующих жилых домов и земельных участков, а также о реализации неиспользуемого госимущества расскажут участники пресс-конференции - представители Государственного комитета по имуществу Беларуси.



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