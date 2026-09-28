28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Проведение осенних сельскохозяйственных ярмарок в столице и Минской области" состоится в пресс-центре БЕЛТА 29 сентября. Начало в 11.00.
На традиционных сельскохозяйственных ярмарках населению предлагается продукция сельского хозяйства, мясоперерабатывающей и молочной отрасли, продтовары, кулинарные и кондитерские изделия, а также удобрения, семена, посадочный материал, сельскохозяйственный инвентарь и иные товары в широком ассортименте.
Во время работы ярмарок социально уязвимым категориям граждан - ветеранам, одиноким пожилым людям, инвалидам - будет предложена помощь по доставке приобретенной продукции.
Культурную программу посетителям ярмарочных рядов предложат коллективы художественной самодеятельности и районные артисты.
Подробнее о местах проведения осенних сельскохозяйственных ярмарок, об ассортименте предлагаемой продукции, а также о культурной программе расскажут участники пресс-конференции - специалисты Минского городского и Минского областного исполнительных комитетов.
Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 311-33-70, (8044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения от пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-
Общество
28 сентября 2026, 15:58
Пресс-конференция о проведении осенних сельхозярмарок в столице и Минской области состоится в БЕЛТА 29 сентября
Новости рубрики Общество
Цена не единственный аргумент. Нацагентство по туризму о популярности белорусских санаториев у россиян
Главное
Топ-новости
"Двигаться вперед, не стоять на месте". Лукашенко обозначил главное требование для назначенных управленцев
Лукашенко объяснил назначение силовика замглавы Администрации Президента и предупредил возможные спекуляции
Пресс-конференция о проведении осенних сельхозярмарок в столице и Минской области состоится в БЕЛТА 29 сентября
С нами интереснее