Пресс-конференция о проведении осенних сельхозярмарок в столице и Минской области состоится сегодня в БЕЛТА

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Проведение осенних сельскохозяйственных ярмарок в столице и Минской области" состоится сегодня в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00.



На традиционных сельскохозяйственных ярмарках населению предлагается продукция сельского хозяйства, мясоперерабатывающей и молочной отрасли, продтовары, кулинарные и кондитерские изделия, а также удобрения, семена, посадочный материал, сельскохозяйственный инвентарь и иные товары в широком ассортименте.



Во время работы ярмарок социально уязвимым категориям граждан - ветеранам, одиноким пожилым людям, инвалидам - будет предложена помощь по доставке приобретенной продукции.



Культурную программу посетителям ярмарочных рядов предложат коллективы художественной самодеятельности и районные артисты.



Подробнее о местах проведения осенних сельскохозяйственных ярмарок, об ассортименте предлагаемой продукции, а также о культурной программе расскажут участники пресс-конференции - специалисты Минского городского и Минского областного исполнительных комитетов.



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