Пресс-конференция о профилактике сезонных вирусных заболеваний пройдет сегодня в БЕЛТА

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Профилактика сезонных вирусных заболеваний: как защитить себя и своих близких" пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 14.30.



По прогнозам специалистов, в текущем сезоне 2026-2027 годов ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, вирусов гриппа и SARS-CoV-2. В данный период эпидемиологическая ситуация, связанная с острыми респираторными инфекциями (ОРИ), стабильная и контролируемая. Она характерна для этого годового периода. В организациях здравоохранения завершается подготовка к проведению ежегодной вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19.



Каким прогнозируется предстоящий эпидсезон? Какие вирусы будут циркулировать? Когда в Беларуси начнется массовая вакцинация? Какие меры профилактики следует применять, чтобы защититься от вирусов? На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции - представители системы здравоохранения.



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