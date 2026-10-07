Пресс-конференция о профилактике никотиновой зависимости среди несовершеннолетних пройдет в БЕЛТА 8 октября

Проблема никотиновой зависимости среди несовершеннолетних приобрела особую значимость в связи с быстрым распространением новых форм потребления никотина - электронных сигарет, систем нагревания табака, никотиновых пакетиков и других устройств.
В Беларуси около 15% школьников 7-10-х классов регулярно курят электронные сигареты, а число вейперов среди подростков за последние 5 лет выросло в 3 раза. Электронные системы часто воспринимаются как безопасная альтернатива традиционным видам курения. Из-за их доступности и наличию ароматических добавок они стали модными среди детей. Однако специалисты предупреждают об их негативном воздействии на растущий организм.
О причинах формирования никотиновой зависимости среди несовершеннолетних, негативном воздействии на организм, а также эффективных мерах профилактики расскажут участники пресс-конференции - представители Министерства внутренних дел Беларуси, Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Академии национального образования.
Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 311-33-70, (8044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения от пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-