25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Безопасность дорожного движения в зимний период: подготовка дорожной инфраструктуры и транспортных средств к эксплуатации" пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00.



Заморозки, мокрый снег с дождем и гололедица негативно воздействуют на состояние дорожного полотна зимой и нередко приводят к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автолюбителям заранее проверять техническое состояние своих транспортных средств и готовить их к эксплуатации в холодный сезон.



Какие правила нужно соблюдать водителям и пешеходам, чтобы сохранить безопасность во время дорожного движения? Как подготовить автомобиль к зиме? Какие мероприятия предусмотрены в транспортной отрасли? На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции - представители Госавтоинспекции, Белорусского дорожного научно-исследовательского института "БелдорНИИ", РУП "Минскавтодор-Центр", ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома", РУСП "Белтехосмотр".



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