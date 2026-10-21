Пресс-конференция ко Дню автомобилиста и дорожника пройдет сегодня в БЕЛТА

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция, посвященная Дню автомобилиста и дорожника, состоится сегодня в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00.



Развитие и ремонт дорожной сети регулируются государственной программой "Дороги Беларуси" на 2026-2030 годы, утвержденной Советом Министров. Ответственным заказчиком выступает Министерство транспорта и коммуникаций.



В новой пятилетке планируется отремонтировать и реконструировать не менее 25 тыс. км дорог по всей стране. За девять месяцев текущего года уже обновлено более 1,7 тыс. км республиканских дорог. Работы велись на территории всех регионов.



О направлениях развития дорожной отрасли страны, строительстве и ремонте дорог расскажут участники пресс-конференции - представители Министерства транспорта и коммуникаций, Минского городского и Минского областного исполкомов.



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