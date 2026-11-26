26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преподавательница Людмила Кабаева выбрана педагогом года учреждения дополнительного образования детей и молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.
Педагог Уваровичского центра детского творчества Буда-Кошелевского района Людмила Кабаева стала лучшей из семи финалистов. Их отобрали из 150 претендентов, которые дошли до областных этапов.
Третье место заняла Попова Анастасия, педагог центра дополнительного образования детей и молодежи "Контакт" г.Минска. Серебро получила Анна Янковская, которая преподает в Лидском районном центре творчества детей и молодежи. Все призеры награждены нагрудным знаком "Отличник образования".
В течение трех дней участники проходили конкурсные испытания - их оценила комиссия жюри. Каждый представил самопрезентацию, защитил образовательно-методический комплекс, провел открытое занятие с новым составом учеников, решил педагогические задачи.
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Фото Ярослава Зарецкого