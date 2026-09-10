10 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премию за вклад в сохранение исторической памяти учредят в Союзном государстве. Соответствующий проект постановления Высшего госсовета Союзного государства одобрен Советом Министров СГ и опубликован на сайте Постоянного комитета СГ, сообщает БЕЛТА.



В документе Постоянному комитету СГ совместно с заинтересованными республиканскими органами государственного управления и федеральными органами исполнительной власти, ведомствами и организациями Республики Беларусь и Российской Федерации поручается разработать и в трехмесячный срок внести на утверждение Совета Министров Союзного государства положение о премии Союзного государства за вклад в сохранение исторической памяти.-0-