10 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премию за вклад в сохранение исторической памяти учредят в Союзном государстве. Соответствующий проект постановления Высшего госсовета Союзного государства одобрен Советом Министров СГ и опубликован на сайте Постоянного комитета СГ, сообщает БЕЛТА.
В документе Постоянному комитету СГ совместно с заинтересованными республиканскими органами государственного управления и федеральными органами исполнительной власти, ведомствами и организациями Республики Беларусь и Российской Федерации поручается разработать и в трехмесячный срок внести на утверждение Совета Министров Союзного государства положение о премии Союзного государства за вклад в сохранение исторической памяти.-0-
Общество
10 сентября 2026, 20:51
Премию за вклад в сохранение исторической памяти учредят в Союзном государстве
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