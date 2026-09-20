Преимущественно без осадков и тепло будет сегодня в Беларуси

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Преимущественно без осадков, только по северо-западной половине республики небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха по западу составит 17-23 градуса, по югу - до плюс 25 градусов.
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