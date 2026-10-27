Преимущественно без осадков будет в Беларуси 28 октября 

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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 28 октября будет переменная облачность, ночью и утром местами по стране ожидается туман. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.Будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется восточный 3-8 м/с.Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла, по востоку - от минус 1 до плюс 1 градуса. Днем будет 8-13 градусов выше нуля.-0-