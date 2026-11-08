Предупреждал о политическом тупике. Шпаковский о словах Лукашенко о Президенте США 

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на IV Минской конференции по евразийской безопасности уделил внимание в том числе и США. "Хотя американцы и не в нашем регионе, от них зависит многое. Политика Президента Трампа поляризует мир и вызывает, что тут скрывать, обоснованную критику, - сказал глава государства на конференции. - Но ведь Трамп своими действиями, пусть и противоречивыми, по сути, удерживает пока мир от третьей мировой войны, которая может полыхнуть в ядерном формате. И за океаном от этого уже не спрячешься". Также в общении с участниками конференции Александр Лукашенко, когда речь зашла про выборы в Конгресс США, отметил: "Я же трампист. Я же его поддерживаю публично на выборах".

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прекрасно владеет обстановкой в США. И еще полгода назад предупреждал своего американского коллегу о том, что партия войны, которая образовалась вокруг Дональда Трампа, заведет его в политический тупик. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Александр Шпаковский."Глава государства прекрасно владеет обстановкой в США. И еще полгода назад наш Президент предупреждал американского коллегу о том, что партия войны, которая образовалась вокруг Трампа, и агрессия в Латинской Америке заведет его в политический тупик. Успех с похищением Мадуро - это пиррова победа, ведь необходимо впоследствии подтвердить выдвинутые против Президента Венесуэлы обвинения. Это во-первых. Во-вторых, весь мир увидел, что Соединенные Штаты Америки, которые охотно берут на себя роль мирового полицейского, мирового прокурора, способны похитить Президента суверенной державы беспричинно для того, чтобы завладеть ее природными ресурсами. Это разочаровало многих сторонников движения MAGA (Make America Great Again. - Прим. БЕЛТА) внутри Соединенных Штатов, потому что их симпатии к Трампу были основаны на том, что на этапе предвыборной кампании американский Президент заявлял о приоритете внутренних проблем над внешней политикой", - отметил Александр Шпаковский."Дальше последовала иранская авантюра. И она закончилась не только политическим, но и военным провалом. И вот фиаско на выборах. Наш лидер прекрасно понимал, в каком положении находится Трамп, но высказал свою точку зрения. Он симпатизирует американскому Президенту в некоторых его шагах с 2016 года. Лукашенко тогда был единственным главой государства, который сказал, что Трамп победит на выборах. В тот момент Трамп был еще терра инкогнито. И в первый президентский срок Дональд Трамп не управлял процессами, он отбивался от нападок. Конечно, на этапе второго президентского срока история, судьба дала нынешнему американскому лидеру очень серьезный шанс. Он им не воспользовался в полной мере, - сказал Александр Шпаковский. - Но я понимаю, о чем говорил Александр Лукашенко. Все-таки контакты с Россией, с Владимиром Путиным восстановил именно Трамп. Это было историческое решение. Второе, что сделал Трамп, - не допустил эскалации в отношениях с Китаем по тайваньскому вопросу, хотя выступал нередко с антикитайской риторикой. Он не ввязался в военное противостояние с двумя ведущими сверхдержавами. Исходя, наверное, из собственного несколько авантюрного политического поведения и исходя из вредных советов, влияния такого государства, как Израиль, и его руководителя Нетаньяху, Трамп втянулся в не совсем понятные операции, которые закончились для него плачевно в политическом плане. И, вероятно, очень серьезно помешают выполнению его программ в будущем". Тем не менее, как отметил член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, есть заслуга американского Президента в том, что критическую черту не перешагнули.Александр Шпаковский заметил, что предыдущая демократическая администрация США, возглавляемая Джо Байденом, вела против Беларуси открытую гибридную войну. "Не могу сказать, что с нынешней североамериканской администрацией у нас наступил период конфетно-букетный, но вместе с тем мы ведем диалог взаимоуважительный на уровне глав государств. Соединенные Штаты Америки учредили должность спецпосланника по Беларуси, сняты частично санкции с нашей страны. Естественно, небезвозмездно. Мы тоже сделали определенные шаги навстречу Соединенным Штатам. Это и есть разумный прагматичный компромисс. И такой линии Республика Беларусь придерживается в международных отношениях", - сказал он.Парламентарий обратил внимание на ОБСЕ. "В 2020 году после неудавшейся попытки государственного переворота в Беларуси, который был инспирирован западниками, круги, заправляющие в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, попытались провоцировать нашу страну на совершение резких действий, необдуманных шагов. Всячески пытались поставить ОБСЕ на службу своим интересам и вмешиваться в том числе через этот инструмент в вопросы внутренней политики Беларуси. Мы отмели антибелорусские доводы. Мы не допустили вмешательства со стороны ОБСЕ. Но вместе с тем мы остались в составе этой организации. Мы сохранили, как говорят дипломаты, определенную температуру на этом канале. И что мы видим сейчас? Генеральный секретарь ОБСЕ прибыл на Минскую международную конференцию по евразийской безопасности, был принят нашим Президентом, поблагодарил главу государства за то, что его пригласили", - отметил Александр Шпаковский."Мы должны учитывать любые влиятельные силы в своем стремлении к миру. У нас водораздел один: или война, или мир. С теми, кто готов говорить о мире, Республика Беларусь будет разговаривать", - заключил он.-0-