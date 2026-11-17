17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Численность медведей в Беларуси увеличилась, но животные сыты и угрозы для человека не представляют. Об этом рассказал на брифинге начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез, передает корреспондент БЕЛТА.



"Основная причина конфликтов медведя с человеком - нехватка кормовой базы. У нас кормовой базы хватает: копытных в лесу много, а сейчас медведи питаются остатками после уборки кукурузы, - отметил Александр Козорез. - Число встреч постоянно увеличивается, но случаев нападения на человека не зафиксировано. Потенциально их и не будет. Животные сыты и угрозы для человека не представляют".



Численность этого вида, по данным пользователей охотничьих угодий, в 2025 году была 1228 особей, в 2026-м - 1491. В прошлом году добыто 37 медведей, в этом году планируется добыть 65 особей. Возможно, план немного увеличится, внесены изменения в соответствующую инструкцию.



Также не несет угрозы человеку рысь. За весь обозримый период фактов нападения на человека в Беларуси не фиксировалось. Под контролем находится популяция волков.-0-