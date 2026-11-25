25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Кыргызстан планируют увеличить взаимный турпоток. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму по итогам круглого стола с представителями туристической отрасли двух стран.



На встрече с участием Чрезвычайного и Полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрбола Султанбаева представители турбизнеса обменялись актуальной информацией о реализуемых туристических программах, а также внесли предложения по увеличению взаимного турпотока.



Стороны констатировали наличие большого потенциала для расширения взаимного присутствия на туристических рынках, в том числе с учетом развития инфраструктуры сферы гостеприимства.



С 20 по 24 ноября кыргызская делегация, в которую также вошли представители Государственного агентства по развитию туризма при Кабинете министров Кыргызстана и Фонда поддержки развития туризма Кыргызстана, участвовали в ознакомительном туре по Беларуси, организованном Национальным агентством по туризму.



Представители туротрасли ознакомились с возможностями для отдыха и оздоровления, экскурсионными маршрутами, объектами промышленного и экологического туризма в Минске, Минской и Витебской областях и другими перспективными маршрутами для кыргызских туристов.-0-