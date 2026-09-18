Представители туротрасли Беларуси, Казахстана и РФ подписали соглашение о сотрудничестве в обеспечении безопасности туристов

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Астане в рамках Kazakhstan Travel Forum САЯХАТ представители туристической отрасли Беларуси, Казахстана и России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности туристов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Республиканского союза туристической индустрии.



Сторонами соглашения выступили корпоративный фонд "Туристік Камкор" (Казахстан), ассоциация "ТУРПОМОЩЬ" (Россия), Республиканский союз туриндустрии Беларуси (РСТИ) и международный туристический проект Travel Hub "Содружество".



От белорусской стороны документ подписал председатель правления РСТИ Филипп Гулый.



Соглашение направлено на формирование общего подхода к защите туристов и взаимодействию в чрезвычайных ситуациях.



Предусмотрены обмен информацией о рисках, координация национальных горячих линий, взаимодействие при оказании экстренной помощи и эвакуации туристов, а также развитие совместимых цифровых решений для информирования путешественников.



Отдельным направлением станет создание рабочей группы по безопасности туризма, назначение национальных координаторов для взаимодействия в кризисных ситуациях и проведение совместных обучающих мероприятий для представителей отрасли.



KTF-2026 проходит 17-19 сентября в Астане и посвящен 10-летию системы гарантирования прав казахстанских туристов за рубежом.-0-