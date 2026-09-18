18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Астане в рамках Kazakhstan Travel Forum САЯХАТ представители туристической отрасли Беларуси, Казахстана и России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности туристов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Республиканского союза туристической индустрии.
Сторонами соглашения выступили корпоративный фонд "Туристік Камкор" (Казахстан), ассоциация "ТУРПОМОЩЬ" (Россия), Республиканский союз туриндустрии Беларуси (РСТИ) и международный туристический проект Travel Hub "Содружество".
От белорусской стороны документ подписал председатель правления РСТИ Филипп Гулый.
Соглашение направлено на формирование общего подхода к защите туристов и взаимодействию в чрезвычайных ситуациях.
Предусмотрены обмен информацией о рисках, координация национальных горячих линий, взаимодействие при оказании экстренной помощи и эвакуации туристов, а также развитие совместимых цифровых решений для информирования путешественников.
Отдельным направлением станет создание рабочей группы по безопасности туризма, назначение национальных координаторов для взаимодействия в кризисных ситуациях и проведение совместных обучающих мероприятий для представителей отрасли.
KTF-2026 проходит 17-19 сентября в Астане и посвящен 10-летию системы гарантирования прав казахстанских туристов за рубежом.-0-
Общество
18 сентября 2026, 12:47
Представители туротрасли Беларуси, Казахстана и РФ подписали соглашение о сотрудничестве в обеспечении безопасности туристов
Фото Республиканского союза туристической индустрии
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