Представители МВД участвуют в XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию

Во время конгресса планируется участие белорусской делегации в тематическом мероприятии "Противодействие политизации международного правового сотрудничества", которое организовано российскими коллегами.-0-





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27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители МВД принимают участие в XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который проходит в Абу-Даби. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.На форуме обсуждается поддержка инновационных профилактических стратегий предупреждения преступности, формирование социально ориентированных систем уголовного правосудия в условиях постоянных мировых изменений, борьба с организованной преступностью и терроризмом во всех проявлениях, повышение эффективности взаимодействия и международного сотрудничества."Транснациональные организованные группы активно используют криптовалюты и инструменты искусственного интеллекта, делая незаконные схемы мобильными и менее зависимыми от границ. Интернет стал платформой для кибермошенничества, незаконного оборота наркотиков, торговли людьми и экстремизма. Эффективный ответ на эти вызовы требует совместных действий. При этом важно понимать, что использование странами Запада правоохранительной тематики в политических целях подрывает доверие и качество сотрудничества", - отметил заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.Он также подчеркнул, что Беларусь активно продвигает международные инициативы в указанных сферах, в частности в противодействии торговле людьми. С 2005 года, когда Президент Беларуси на Саммите ООН обозначил соответствующую проблематику, принят ряд антитраффикинговых резолюций в ООН, последняя из которых, выдвинутая совместно с Казахстаном, принята в июне 2026 года. Белорусская сторона продолжает активно участвовать в противодействии глобальным угрозам, содействовать обмену информацией и укреплять международное сотрудничество.Геннадий Казакевич отметил необходимость расширения возможностей правоохранительных органов по сбору, обработке и анализу данных для прогнозирования новых вызовов и пресечения источников финансирования преступности.