Как сообщила директор выставочного унитарного предприятия "Белинтерэкспо" БелТПП Ирина Иванова, белорусская экспозиция полностью сформирована. "Свыше 160 предприятий представят свои разработки и продукцию в павильоне Республики Беларусь. Также у нас сформирована и уличная экспозиция, которая занимает площадь более 3 тыс. кв.м. Мы индивидуально работали с каждым предприятием, помогали им согласовывать планировку стендов, выбор экспонатов, логистику и другие организационные вопросы. Для нас самая главная задача - чтобы была максимальная отдача у каждого предприятия. В павильоне Беларуси будут собраны все отрасли промышленности: машиностроение, транспорт, автокомпоненты, микроэлектроника, химическая промышленность и нефтехимия, наука. Отмечу, что широко представлен и частный бизнес. Здесь за один день можно спокойно увидеть всю промышленность Беларуси - от трактора до микросхемы. Конечно же, в этом году будут представлены новинки. Это и экологичный транспорт, и беспилотные комплексы, и микроэлектроника, и медицинская техника, интерактивные решения, сельскохозяйственная и коммунальная техника. За каждой из этих новинок стоит конкретное предприятие, которое хочет удивить и показать свою продукцию на стендах", - обозначила она.-0-





Читайте также:

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители более 40 стран зарегистрировались для участия в выставке "ИННОПРОМ. Беларусь". Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, передает корреспондент БЕЛТА."Родина "ИННОПРОМа" - это Екатеринбург, Российская Федерация. Беларусь уже более 10 лет регулярно участвует в этих выставках. В прошлом году впервые в Минске прошла выставка "ИННОПРОМ. Беларусь". В этом году она собирает в Минске также много участников и гостей, - сказал Михаил Мятликов. - Если по итогам прошлой выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" у нас были порядка 14 тыс. профессиональных посетителей из 24 стран мира, то уже на сегодняшнее утро мы можем точно сказать, что у нас прошли электронную регистрацию представители более 40 стран мира. Это практически все континенты. Бизнес этих стран будет участвовать в работе выставки, знакомиться с нашей продукцией. Заранее прошли регистрацию порядка 10 тыс. посетителей, но эта цифра еще вырастет - выставка еще не началась, время есть".Кроме Беларуси и регионов России, на выставке будут представлены стенды Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также новых стран-участниц - Ирана и Камбоджи. "Во время выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" запланирована большая деловая программа. В частности, пройдет заседание руководителей торгово-промышленных палат стран СНГ. Основная его тема - конгрессно-выставочная деятельность. Также во время выставки пройдет заседание Белорусско-казахстанского делового совета и Белорусско-кыргызского делового совета. Запланированы презентации, будет подписан ряд контрактов", - отметил председатель БелТПП.