Представители Bayer уклонились от уплаты налогов, возбуждено уголовное дело

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело в отношении представителей компании Bayer. Фигуранты задержаны, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.



"Следствием получена информация, что руководители иностранных компаний Bayer и АО "БАЙЕР" при пособничестве иных лиц с января 2020 года по март 2026 года организовали и осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации постоянного представительства по реализации на территории Беларуси средств агрохимической защиты растений и фармацевтики, что являлось прямым нарушением действующего законодательства. Для прикрытия противоправной деятельности они создали ООО "Байер ВР" и ряд представительств иностранных компаний", - рассказали в СК.



Полученные денежные средства подлежали налогообложению. Фигуранты уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 50 млн рублей. При этом в период преступной деятельности с белорусских счетов группе копании Bayer перечислено более 1,35 млрд рублей.



Задержаны 10 человек. Среди них граждане Беларуси и России. К семи применена мера пресечения в виде заключения под стражу. "Действия квалифицированы следователями по ст.243 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Получены неопровержимые доказательства о причастности всех подозреваемых к совершению преступлений", - добавили в СК.



Проведены обыски, изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность, среди которой теневые учеты, спецификации, договоры, заявки, данные поставок и сводные файлы. Фигуранты сотрудничают со следствием, дают признательные показания, в том числе в отношении руководства иностранной компании. Для возмещения вреда наложены аресты на объекты недвижимости и транспортные средства компании, счета общества и иностранных представительств, многочисленное движимое и недвижимое имущество подозреваемых на сумму не менее 8 млн рублей.



Противоправная деятельность пресечена главным следственным управлением Следственного комитета совместно с Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля. Расследование продолжается. Анализируется деятельность иностранной компании и ее представительств на территории Беларуси для установления всех обстоятельств.-0-