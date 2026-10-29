Председательство в совете по сотрудничеству в фундаментальной науке государств СНГ перешло к Беларуси





Приняты ключевые решения по дальнейшему развитию, а также избран новый руководящий состав. Председателем совета на очередной срок избран главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Василий Гурский. Сопредседателем стал вице-президент Российской академии наук Владислав Панченко.

Нынешний форум объединил более 400 ученых из 8 стран СНГ. Программа рассчитана на два дня и сфокусирована на практическом применении искусственного интеллекта в науке. Василий Гурский выступил на пленарном заседании с докладом "Феномен искусственного интеллекта в системе социально-экономических отношений". Он отметил, что существенные изменения в технике и технологиях сопровождаются сегодня не менее значимыми качественными изменениями в системе социально-экономических отношений.





"Современному государству жизненно необходимо не только обеспечить технологический суверенитет по стратегически важным технологиям, но и сохранить контроль над используемыми технологиями и информационными ресурсами, коммуникационными платформами, техническими и программными средствами передачи, хранения и обработки данных", - отметил Василий Гурский.-0-

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет председательствовать в Совете по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств - участников СНГ. Такое решение принято на 14-м заседании совета в Алматы, где проходит VI Форум ученых государств Содружества "Наука в эпоху искусственного интеллекта: новые возможности для сотрудничества и развития", сообщает корреспондент БЕЛТА.