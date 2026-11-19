В связи с этим он предложил внести на рассмотрение главы государства вопрос о создании судебной коллегии по делам об административных правонарушениях за счет имеющейся штатной численности Верховного Суда, без увеличения руководителей и переизбрания судей. Андрей Швед полагает, что это позволит более четко выстраивать политику в сфере обеспечения законности при привлечении к административной ответственности, целенаправленно формировать судебную практику. Это решение также позволит освободить от этой функции уголовную коллегию, которая сосредоточится только на уголовном судопроизводстве.
"В случае вашего одобрения соответствующие мероприятия, в том числе процедура изменения в законодательство, будут организованы в кратчайшие сроки", - заверил председатель Верховного Суда.
Александр Лукашенко попросил Андрея Шведа доложить об этом предложении более детально. Он также поручил главе Администрации Президента Дмитрию Крутому рассмотреть финансовую сторону вопроса. "Вы знаете мои подходы к этому. Лишних денег нет, а если они есть, их есть куда тратить. Внесите предложение, - сказал глава государства. - Если надо, давайте сделаем. Если нет, то подождем".-0-