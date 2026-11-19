19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Верховного Суда Андрей Швед предложил создать судебную коллегию по делам об административных правонарушениях. Соответствующее предложение он озвучил на совещании Президента Беларуси Александра Лукашенко с судейским корпусом, передает корреспондент БЕЛТА."Ежегодно в стране регистрируется 3,5 млн административных правонарушений, к ответственности привлекаются сотни тысяч граждан. И далеко не все они закоренелые правонарушители, - сказал Андрей Швед. - Судами ежегодно рассматривается около 150 тыс. административных дел. Еще более 3,5 тыс. материалов - по жалобам и протестам на решения о привлечении к ответственности другими государственными органами, из которых судами отменяется 50% не вступивших и 95% вступивших в законную силу решений госорганов".В связи с этим он предложил внести на рассмотрение главы государства вопрос о создании судебной коллегии по делам об административных правонарушениях за счет имеющейся штатной численности Верховного Суда, без увеличения руководителей и переизбрания судей. Андрей Швед полагает, что это позволит более четко выстраивать политику в сфере обеспечения законности при привлечении к административной ответственности, целенаправленно формировать судебную практику. Это решение также позволит освободить от этой функции уголовную коллегию, которая сосредоточится только на уголовном судопроизводстве."В случае вашего одобрения соответствующие мероприятия, в том числе процедура изменения в законодательство, будут организованы в кратчайшие сроки", - заверил председатель Верховного Суда.Александр Лукашенко попросил Андрея Шведа доложить об этом предложении более детально. Он также поручил главе Администрации Президента Дмитрию Крутому рассмотреть финансовую сторону вопроса. "Вы знаете мои подходы к этому. Лишних денег нет, а если они есть, их есть куда тратить. Внесите предложение, - сказал глава государства. - Если надо, давайте сделаем. Если нет, то подождем".-0-