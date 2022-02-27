Председатель участковой комиссии рассказал об отличии нынешнего референдума от других кампаний

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель участковой избирательной комиссии Алексей Гататуллин в эфире телеканала ОНТ рассказал об отличии нынешнего референдума от других кампаний, сообщает БЕЛТА.

Алексей Гататуллин традиционно принимает участие в различных электоральных кампаниях. "Различия только связаны с пандемией. Во время досрочного голосования находиться непосредственно на участке могли не более трех наблюдателей, а сегодня в день референдума - не более пяти", - рассказал он. На участке работают в том числе международные наблюдатели - представители миссии СНГ, а также аккредитованные журналисты и наблюдатели от Латвии.

На досрочном голосовании на участке №1 свои голоса отдали более 700 человек, это более 40%. "Процесс продолжается. Проголосовавших больше, но мы пока не подсчитывали", - отметил Алексей Гататуллин.

Сегодня на участке №1 довольно спокойно, отметили в эфире телеканала. Дело в том, что рядом расположен Белорусский государственный университет физической культуры и здесь же есть квартал, где живут спасатели МЧС. Те, кто относится к этому участку, как правило, голосуют досрочно: студенты - чтобы пораньше поехать домой, а спасатели - из-за особенностей службы.-0-