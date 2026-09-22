Предприятия реального сектора экономики в Беларуси будут самостоятельно строить арендное жилье

Одним из вопросов, который обсуждался на совещании у главы государства, было предложение правительства о необходимости разграничить учет в исполкоме и на предприятии. "Что квартиры, которые будут строиться за счет бюджетных средств, должны предоставляться только в организации бюджетного сектора экономики. Если очередь нуждающихся в арендном жилье ведется в исполкоме, квартиры будут строиться и обеспечиваться в здравоохранение, образование, другие бюджетные организации, в том числе получающие бюджетные субсидии", - пояснил Александр Терехов.