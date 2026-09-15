Предложения по корректировке законов могут быть основаны на анализе обращений в Совет Республики - Кочанова

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения по корректировке законов могут быть основаны на анализе обращений в Совет Республики. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время первого заседания пятой сессии Совета Республики восьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.Важнейшее значение для парламентариев имеет работа с населением. "Пристальное внимание к проблемам граждан и помощь в их решении позволяют оценить, насколько эффективно выстроена наша деятельность на местах. С начала года членами Совета Республики рассмотрено порядка 4 тыс. обращений, проведено 420 приемов по личным вопросам и юридических лиц, 206 прямых телефонных линий и 889 встреч с трудовыми коллективами. За каждым обращением - человеческая судьба. Когда член Совета Республики решает локальный вопрос, он не просто помогает конкретному человеку, а укрепляет доверие ко всей системе государственного управления. При этом наша целевая задача - за единичным случаем увидеть системную проблему. Если один человек столкнулся с правовым или бюрократическим барьером, значит, завтра с этим же могут столкнуться десятки других", - сказала Наталья Кочанова."Постоянным комиссиям необходимо проводить глубокий анализ обращений, обобщать инициативы и в случае необходимости выходить с конкретными предложениями по корректировке, внесению дополнений и изменений в законодательство. Положительные примеры тому есть. По нашим предложениям государственные органы ведут работу над правовыми актами по вопросам определения задолженности по алиментам, повторной государственной поддержки при строительстве жилья, ответственного обращения с животными", - отметила председатель Совета Республики./Будет дополнено/.-0-Фото Николая Петрова