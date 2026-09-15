15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения по корректировке законов могут быть основаны на анализе обращений в Совет Республики. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время первого заседания пятой сессии Совета Республики восьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.
"Постоянным комиссиям необходимо проводить глубокий анализ обращений, обобщать инициативы и в случае необходимости выходить с конкретными предложениями по корректировке, внесению дополнений и изменений в законодательство. Положительные примеры тому есть. По нашим предложениям государственные органы ведут работу над правовыми актами по вопросам определения задолженности по алиментам, повторной государственной поддержки при строительстве жилья, ответственного обращения с животными", - отметила председатель Совета Республики.
/Будет дополнено/.-0-Фото Николая Петрова
Общество
15 сентября 2026, 15:26
Предложения по корректировке законов могут быть основаны на анализе обращений в Совет Республики - Кочанова
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