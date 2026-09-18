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Праздник исторической справедливости. День народного единства торжественно отметили в посольстве Беларуси в РФ

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
18 сентября 2026, 19:50

Праздник исторической справедливости. День народного единства торжественно отметили в посольстве Беларуси в РФ

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18 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Для белорусов День народного единства символизирует нерушимость границ нашего государства и сплоченность белорусской нации, историческую справедливость и живую связь времен. Об этом заявил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов на торжественном мероприятии по случаю государственного праздника, состоявшемся 18 сентября в Деловом и культурном комплексе диппредставительства, передает корреспондент БЕЛТА. 

Посол констатировал, что сегодня День народного единства занял почетное место в одном ряду с главными государственными праздниками - Днем Победы и Днем Независимости, а западные регионы, которым готовили судьбу отсталой аграрной окраины, превратились в передовые промышленные центры, чья продукция известна во многих странах мира. 
"Попытки разъединить наше общество повторялись и вновь. Это было и при распаде Советского Союза, и в совсем недавнем прошлом. Но из этого ничего не вышло. Современная Беларусь не только выстояла, но и уверенно движется вперед. Сегодня мы активно, с опорой на самые передовые технологии, развиваем все отрасли машиностроения, электроэнергетику, биотехнологии, аграрный сектор, инфраструктуру в регионах", - подчеркнул Юрий Селиверстов.

"В основе таких успехов, безусловно, лежит достигнутое единство белорусского народа, его сплоченность вокруг Президента Республики Беларусь, проводимой им внутренней и внешней политики. Опыт развития своей страны мы вносим в сотрудничество и партнерство на мировой арене. Эффективно развиваются союзнические отношения с Российской Федерацией, которые распространяются на все сферы двустороннего взаимодействия. Промышленная кооперация и импортозамещение, совместные научно-технологические разработки, освоение космоса, сотрудничество в политической, торгово-экономической, военно-технической и иных сферах, развитие межрегиональных связей. Нет такого направления, где бы мы активно не сотрудничали и не добились значимых успехов за последние годы", - отметил он. 

"Мы гордимся своей историей, своими достижениями, нашей Родиной - Республикой Беларусь, миролюбивым и трудолюбивым белорусским народом", - резюмировал посол. 

Гостям торжеств была представлена выставка "Единый народ. Единый трудовой подвиг", подготовленная Национальным архивом Беларуси. Завершился вечер концертом музыкального театра "Рада".-0-
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